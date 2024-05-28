Российская ПВО сбила украинский истребитель МиГ-29

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Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, ракету ATACMS, 39 беспилотников и другие цели. Об этом сообщается в сводке Минобороны России, представленной в официальном Telegram-канале ведомства.
Помимо указанного украинского вооружения, ВС РФ удалось семь управляемых авиабомб Hammer французского производства и реактивный снаряд HIMARS производства США.
Также отмечается, что оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок российских войск за эти сутки поразили скопления украинских военных и военной техники в 118 районах.
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Анастасия Чинкова