Названы регионы России, атакованные беспилотниками этой ночью

03 октября 2026, 10:24

МО РФ: силы ПВО сбили 218 БПЛА за ночь

Фото: iStock/e-crow

В ночь со 2 на 3 октября система ПВО перехватила 218 вражеских БПЛА самолетного типа над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.





По информации военного ведомства, массированная атака продолжалась с 20:00 пятницы до 08:00 субботы. Она отражалась в 14 регионах страны: в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тульской областях, Московском регионе, Краснодарском крае и Республике Крым. Беспилотники также сбивали над акваториями Азовского и Черного морей.



