Названы регионы России, атакованные беспилотниками этой ночью
МО РФ: силы ПВО сбили 218 БПЛА за ночь
В ночь со 2 на 3 октября система ПВО перехватила 218 вражеских БПЛА самолетного типа над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.
По информации военного ведомства, массированная атака продолжалась с 20:00 пятницы до 08:00 субботы. Она отражалась в 14 регионах страны: в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тульской областях, Московском регионе, Краснодарском крае и Республике Крым. Беспилотники также сбивали над акваториями Азовского и Черного морей.
Освобождение Грачёвки, Сердобино и Малой Рыбицы, удары по мосту в Киеве и технике ВСУ: последние новости СВО на 3 октября
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми