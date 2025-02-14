Названы условия, на которые не готова идти Россия в переговорах с США

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Россия в переговорах с США по украинскому конфликту откажется от условий перемирия по корейскому сценарию. Об этом заявил политолог Юрий Светов. По его мнению, Москва также откажется от ввода миротворческого контингента.
«Я думаю, что Россия не остановится на тех условиях перемирия, которые предлагаются по корейскому варианту, никогда не даст согласия на ввод так называемых миротворческих войск – сегодня они миротворцы, а завтра воюющая часть. Стратегия у Трампа такая – то, что наше мы заберем, то, что ваше, мы об этом еще поторгуемся. Ведь разговоры о редкоземельных металлах начались еще в 2023 году, и начались при Байдене, а Трамп продолжает линию этих разговоров», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.Вместе с тем лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал переговоры президентов России и США важным сдвигом в двусторонних отношениях. В разговоре с RT глава фракции отметил, что в обозримом будущем сотрудничество двух держав больше не будет находиться «на нулевой отметке».
«Однополярный миропорядок, где все решения за кого бы то ни было принимались бы в Вашингтоне, — это та самая деструктивная система координат, которая вела к росту мировой энтропии и к глобальному противостоянию. К третьей мировой. Больше это не повторится. Точка невозврата пройдена», — подчеркнул Слуцкий.Читайте также:
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