«Мы сядем с Путиным и остановим войну»: Зеленский сделал важное заяление

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным при одном условии. Об этом он сообщил на Мюнхенской конференции.
«Я не планирую встречаться с россиянами. Я готов встретиться только с одним россиянином – Путиным», — заявил Зеленский.
При этом он отметил, что сделает это только после того, как будет разработан общий план по урегулированию украинского конфликта с президентом США Дональдом Трампом и с руководствами стран Европы.
«Только в этом случае я готов встретиться. И мы сядем с Путиным и остановим войну», — заявил Зеленский.
14 февраля началась 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. В 2025 году форум проходит с 14 по 16 февраля. Каждый год Германия принимает мировых лидеров и экспертов для того, чтобы обсудить вопросы мировой политики и безопасности.
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