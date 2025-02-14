Стало известно, стоит ли ждать от Зеленского новую провокацию сродни Буче

Владимир Зеленский
Президент США Дональд Трамп не простит Владимиру Зеленскому новую провокацию, которая будет сродни событиям в Буче. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru.
По его мнению, сейчас глава киевского режима пытается переориентироваться на Европу, что является вызовом в сторону Трампа.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным при одном условии — после того, как будет разработан общий план по урегулированию украинского конфликта с президентом США Дональдом Трампом и с руководствами стран Европы.
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«Я думаю, в ближайшее время мы увидим нечто другое. Недавний налет из 80 БПЛА на Россию — это вызов уже не нам, а Трампу, который заявил об изменении политики США в отношении Украины. Провокаций, подобным Буче, не будет, я уверен», — считает эксперт.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным при одном условии — после того, как будет разработан общий план по урегулированию украинского конфликта с президентом США Дональдом Трампом и с руководствами стран Европы.
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Данил Пономарев