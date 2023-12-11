Названы возможные преемники президента Украины Зеленского

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Среди возможных преемников украинского президента Владимира Зеленского в Брюсселе рассматривают Залужного, Буданова, Ермака, Арестовича* и Кличко.
При этом СМИ сообщали о том, что у Зеленского конфликт с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
Сообщалось о возможности его отставки из-за повышенной откровенности. При этом, по мнению экспертов, если Залужного все-таки отправят в отставку, то он может стать «новой суперзвездой украинской политики», чего крайне не хотят в офисе Зеленского.
Также в числе приемников бывший советник Зеленского Алексей Арестович*, глава офиса президента Андрей Ермак, мэр Киева Виталий Кличко и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
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Сообщалось о возможности его отставки из-за повышенной откровенности. При этом, по мнению экспертов, если Залужного все-таки отправят в отставку, то он может стать «новой суперзвездой украинской политики», чего крайне не хотят в офисе Зеленского.
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Мария Фирсова