Названо число мужчин призывного возраста, бежавших с Украины

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk
От украинской мобилизации сбежало свыше 650 тысяч призывников за всё время конфликта. Об этом сообщает издание Politico.
Теперь в призывных пунктах уже нет того количества добровольцев, которое наблюдалось в начале конфликта. По оценкам издания, от мобилизации бежали более 650 тысяч мужчин призывного возраста. Большая часть из них пересекла границу тайно.
Собеседник издания — корреспондент из США — поделился личным наблюдением. Он ехал на украинском поезде, следовавшем за границу, и порядка трети пассажиров были мужчинами призывного возраста. Все они стремились как можно быстрее покинуть страну, рассказал журналист.
Читайте также:
Politico: Украина не победит в конфликте без мобилизации всего населения
«Сколько должно умереть»: Илона Маска возмутила тотальная мобилизация на Украине
Мобилизация на Украине вызовет массовые недовольства среди населения
Анастасия Чинкова