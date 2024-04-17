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Украина не сможет одержать победу в конфликте без мобилизации всего населения страны. Об этом пишет газета Politico.
Отмечается, что в настоящее время страна столкнулась к экзистенциальным кризисом. Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении правил мобилизации, однако он не пользуется общественной поддержкой.
В той ситуации, в которой сейчас оказалась Украина, её победа возможна только при полномасштабной мобилизации всего населения.
Добавим, что подписанный президентом законопроект предполагает мобилизацию сотни тысяч украинцев. Он ещё на стадии подготовки вызвал много критики как среди экспертов, так и среди простых граждан. По словам украинских аналитиков, принятие этого закона не решит проблем с комплектованием армии, но усугубит ситуацию к коррупцией в стране.
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В той ситуации, в которой сейчас оказалась Украина, её победа возможна только при полномасштабной мобилизации всего населения.
Добавим, что подписанный президентом законопроект предполагает мобилизацию сотни тысяч украинцев. Он ещё на стадии подготовки вызвал много критики как среди экспертов, так и среди простых граждан. По словам украинских аналитиков, принятие этого закона не решит проблем с комплектованием армии, но усугубит ситуацию к коррупцией в стране.
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Анастасия Чинкова