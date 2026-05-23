Названо число сбитых над РФ беспилотников за пять часов

23 мая 2026, 14:58

Над Россией сбили 42 беспилотника ВСУ за пять часов

Российские силы ПВО сбили 42 беспилотника ВСУ за пять часов. Об этом 26 мая сообщило Минобороны в своем канале в мессенджере Max.