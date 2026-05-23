Названо число сбитых над РФ беспилотников за пять часов
Российские силы ПВО сбили 42 беспилотника ВСУ за пять часов. Об этом 26 мая сообщило Минобороны в своем канале в мессенджере Max.
По информации ведомства, вражеская атака велась в период с 09:00 до 14:00 мск. Целями противника стали десять регионов страны: Московская, Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Нижегородская, Смоленская и Тульская области, Пермский край и Республика Крым.
Ранее сообщалось, что Киев готовил теракт с «живой бомбой» в Белгородской области.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
