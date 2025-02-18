Названо главное преимущество российского оружия

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Российское оружие отличается высокой эффективностью, надежностью и доступной ценой. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Татар-информом».
По его словам, Россия должна активно продвигать свое вооружение и демонстрировать его на различных выставках, особенно в условиях антироссийских санкций.
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«А показывать есть что. В Индии был полет нашего истребителя СУ-57. Так американцы даже не стали поднимать свои, настолько были выдающиеся пилотирование и возможности», — поделился он.Дандыкин подчеркнул, что рынок вооружения является самым емким, и Россия на нем всегда была одной из лучших.
«Это самый емкий вид бизнеса – рынок вооружения, в котором Россия всегда занимала ведущие места. Это очень большие деньги, в том числе и для бюджета. Соответственно мы и себя показываем, и смотрим, что есть у других», — пояснил военный эксперт.Читайте также:
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Данил Пономарев