Ветераны конструкторского бюро «Радуга» рассказали о новейшем ракетном оружии

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Новейшее ракетное оружие обсудили ветераны ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка Арслан Мавлянов, Виктор Щиборщ и Леонид Четвериков с ведущими программы «НАШИ» на телеканале «Россия 1» в рамках темы «Удары возмездия: крылатые ракеты», сообщает пресс-служба администрации городского округа Дубна.
«Темой программы стали новейшие ракеты, а также люди, которые их создают. Гости студии отметили, что разработки ГосМКБ «Радуга» не имеют аналогов в мире и успешно применяются сегодня в зоне специальной военной операции», — говорится в сообщении.Отмечается, что Арслан Мавлянов был начальником лётных испытаний в МКБ «Радуга» с 1974 по 1990 гг., Виктор Щиборщ работал на ведущих должностях предприятия, а сейчас является председателем Совета ветеранов «Радуги», а Леонид Четвериков, который тоже раньше работал к конструкторском бюро, сейчас заведует отделением истории создания крылатых ракет Музея Дубны.
Как отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, в эфир программы также вышел сюжет, снятый в стенах местного музея истории создания крылатых ракет.
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