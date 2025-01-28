Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Ветераны конструкторского бюро «Радуга» рассказали о новейшем ракетном оружии

Ветераны конструкторского бюро «Радуга» рассказали о новейшем ракетном оружии

Фото: istockphoto.com/e-crow

Фото: istockphoto.com/e-crow

Новейшее ракетное оружие обсудили ветераны ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка Арслан Мавлянов, Виктор Щиборщ и Леонид Четвериков с ведущими программы «НАШИ» на телеканале «Россия 1» в рамках темы «Удары возмездия: крылатые ракеты», сообщает пресс-служба администрации городского округа Дубна.
«Темой программы стали новейшие ракеты, а также люди, которые их создают. Гости студии отметили, что разработки ГосМКБ «Радуга» не имеют аналогов в мире и успешно применяются сегодня в зоне специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Арслан Мавлянов был начальником лётных испытаний в МКБ «Радуга» с 1974 по 1990 гг., Виктор Щиборщ работал на ведущих должностях предприятия, а сейчас является председателем Совета ветеранов «Радуги», а Леонид Четвериков, который тоже раньше работал к конструкторском бюро, сейчас заведует отделением истории создания крылатых ракет Музея Дубны.



Как отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, в эфир программы также вышел сюжет, снятый в стенах местного музея истории создания крылатых ракет.

Читайте также:

Дубненцы передали в зону проведения спецоперации маскировочные сети

Завод в ОЭЗ «Дубна» посетил посол Индии в России

Пешеходный переход в Дубне оборудовали технологией компьютерного зрения
#дубна
#интервью
#ракета
#оружие