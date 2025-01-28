Ветераны конструкторского бюро «Радуга» рассказали о новейшем ракетном оружии

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Новейшее ракетное оружие обсудили ветераны ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка Арслан Мавлянов, Виктор Щиборщ и Леонид Четвериков с ведущими программы «НАШИ» на телеканале «Россия 1» в рамках темы «Удары возмездия: крылатые ракеты», сообщает пресс-служба администрации городского округа Дубна.