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Россия «украла» у Штатов проект по созданию гиперзвуковых ракет. Об этом заявил на днях официально вступивший в должность президент США Дональд Трамп.
Слова одиозного политика передаёт телеканал Fox News.
Он рассказал, что во время президентства Барака Обамы один «очень плохой человек» передал в Москву новейшие американские разработки. Именно по этой причине у США до сих пор нет гиперзвукового оружия.
Трамп также добавил, что уже распорядился о создании турбо-гиперзвукового оружия, однако Россия таким уже располагает — именно по вине администрации Обамы.
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«При администрации [экс-президента США Барака] Обамы они украли проект. Россия украла проект, они получили его от нас», — заявил «новый-старый» хозяин Белого дома.
Он рассказал, что во время президентства Барака Обамы один «очень плохой человек» передал в Москву новейшие американские разработки. Именно по этой причине у США до сих пор нет гиперзвукового оружия.
Трамп также добавил, что уже распорядился о создании турбо-гиперзвукового оружия, однако Россия таким уже располагает — именно по вине администрации Обамы.
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Александр Бойцов