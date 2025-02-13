«Не потерять лицо»: Политолог рассказал, на какие компромиссы готова пойти РФ в переговорах с США

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры двух стран обсудили обмен граждан России и США. Также российский президент выразил готовность принять в Москве американских должностных лиц.
Чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь в беседе с «Радио 1» заявил, что стремление закончить военные действия есть у всех сторон, включая Киев.
Он подчеркнул, что переговоры в Москве с американской группой экспертов в любом случае будут сложными.
По его словам, нужно наблюдать за развитием событий, потому что сейчас замечается так называемая «пропагандистская шумиха».
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«Позиции сторон у нас очень далекие. Нужно время на то, чтобы прийти к каким-то компромиссам. Главное для нас — не потерять лицо в конкретных результатах, а отстоять свою позицию полностью. Попытаться, по крайней мере, чтобы для нас южная часть, в том числе Украина, была действительно безопасной зоной», — сказал эксперт.
Он подчеркнул, что переговоры в Москве с американской группой экспертов в любом случае будут сложными.
«Хотелось бы, чтобы больше учитывалась российская позиция, потому что мы сохраняем свои направления и не готовы рассматривать вопросы, которые угрожают нашей стране», — сообщил он.
По его словам, нужно наблюдать за развитием событий, потому что сейчас замечается так называемая «пропагандистская шумиха».
«Трамп хочет показать, что он бизнесмен, что он ратует за интересы американского народа, что улучшить экономическое и социальное положение людей — это для него первая задача», — заключил чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке.
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Анастасия Панченко