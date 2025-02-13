Пропаганда президента США? Политолог объяснил, что на самом деле означают переговоры Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Лидеры двух стран обсудили обмен граждан России и США. Вашингтон гарантировал выполнение достигнутых договоренностей, об этом сообщил также официальный представитель Кремля, а российский президент выразил готовность принять в Москве американских должностных лиц.