Пропаганда президента США? Политолог объяснил, что на самом деле означают переговоры Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Лидеры двух стран обсудили обмен граждан России и США. Вашингтон гарантировал выполнение достигнутых договоренностей, об этом сообщил также официальный представитель Кремля, а российский президент выразил готовность принять в Москве американских должностных лиц.
По комментариям Дональда Трампа, стороны договорились поручить своим командам начать переговоры по Украине немедленно.
Чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь в беседе с «Радио 1» заявил, что Дональд Трамп сообщил о возможном участии в празднике 80-летия Великой Победы, однако это нужно воспринимать с практической точки зрения.
По его словам, в этой ситуации нужны личные переговоры, которые предполагают какой-то компромисс.
Телефонный разговор, по его мнению, произвел фурор необоснованно, потому что нужно смотреть на перспективу — на конкретное развитие действий.
Василий Корчмарь заключил, что в случае переговоров Россия не готова рассматривать вопросы, угрожающие ее безопасности и расширения НАТО.
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Чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь в беседе с «Радио 1» заявил, что Дональд Трамп сообщил о возможном участии в празднике 80-летия Великой Победы, однако это нужно воспринимать с практической точки зрения.
«Трамп говорил о сближении народов на основе того, что они в свое время воевали против общего врага, и были большие потери. Он сказал, что, возможно, поучаствует в празднике Победы. Это шаги, но нужно очень тонко и с практической точки зрения подходить ко всем этим заявлениям. Потому что Трамп после прихода к власти должен был раскрутиться в пропагандистском смысле. Он обещал до вступления в должность за один день прекратить конфликт на Украине, но что-то не получается», — прокомментировал эксперт.
По его словам, в этой ситуации нужны личные переговоры, которые предполагают какой-то компромисс.
«Это затягивается по времени, потому что нужно согласовать позиции всех сторон. Во время переговоров, естественно, американцы будут полностью держать в курсе дела и Киев. Для нас самое главное в этих переговорах — определиться с окончанием и реализацией целей, которые ставились нашим руководством еще вначале СВО», — отметил Корчмарь.
Телефонный разговор, по его мнению, произвел фурор необоснованно, потому что нужно смотреть на перспективу — на конкретное развитие действий.
«СМИ будут информировать в позитивном ключе, раскручивать и популяризировать Трампа как нового президента, зашедшего на трон власти США. Нужно разграничивать пропагандистскую полемику и возможность получения практических результатов», — подчеркнул он.
Василий Корчмарь заключил, что в случае переговоров Россия не готова рассматривать вопросы, угрожающие ее безопасности и расширения НАТО.
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Анастасия Панченко