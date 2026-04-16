Сотрудники ТЦК «исцелили» мужчину на костылях, а он сбежал от них
В Луцке (Волынская область, запад Украины) мужчина с костылём сбежал от сотрудников ТЦК. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.
Сначала гражданин притворялся хромым. После встречи с представителями военкомата он неожиданно бросил костыль и побежал. На опубликованных каналом кадрах мужчина медленно выходит из машины ТЦК, опирается на костыль и хромает.
Рядом с ним находятся сотрудники. Дождавшись удобного момента, гражданин обходит автомобиль, резко переходит на бег и исчезает за углом соседнего дома. Работники ТЦК тут же отправились за ним в погоню. На текущий момент неизвестно, поймали призывника или нет.
Ранее в Киеве сотрудники ТЦК насильно забрали мужчину из маршрутки.
