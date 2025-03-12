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«Не стали заморачиваться»: Коц высмеял «организованный вывод ВСУ» из Суджи

Военкор Коц: бегство ВСУ из Суджи в Киеве назвали «организованным выводом войск»
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц высмеял заявления украинской стороны о том, что происходит «организованный вывод войск» из Суджи.
По его словам, в Киеве бегство ВСУ из Суджи назвали организованным выводом, заявив, что выход ВСУ из Курской области происходит в рамках переговорного процесса.

«Только что разговаривал с очередными пленными, которых взяли к юго-востоку от Суджи. Они ничего об организованном выводе войск не слышали. Не говоря уже о тех, кто до сих пор перебегает через разрушенный мост и тут же попадает под удары артиллерии», — написал Коц в своем Telegram-канале.

По данным украинского военного паблика, 12 марта ВСУ полностью вышли из Суджи Курской области. При этом, по словам военно-политического эксперта Яна Гагина, при отступлении из города противник потерял очень много личного состава и техники. Поэтому успешным выводом частей ВСУ это назвать нельзя.

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В Госдуме ответили на возобновление поставок оружия США в ВСУ
Чепа: возобновление поставок оружия США Киеву нельзя назвать катастрофой
12 марта 2025, 16:48

Фото: istockphoto/Artfully79

Возобновление американских оружейных поставок в ВСУ нельзя считать катастрофой, заявил «Ленте.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.
«Никакой катастрофы с поставками оружия не произошло. Но сейчас будет сложный период. Американцы говорят, что они за мирное соглашение. Мы — тоже, просто у нас разные интересы, и мы должны их отстаивать. Политика — это всегда борьба компромиссов», — прокомментировал собеседник.
Вашингтон прекратил оружейные поставки на Украину после скандала в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Перед этим сообщалось, что одной из тем переговоров США и Украины стали территориальные уступки. Подробностями с журналистами поделился госсекретарь США Марко Рубио.

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На Украине отказались признавать полный выход ВСУ из Суджи
Костенко опроверг полный выход ВСУ из Суджи
12 марта 2025, 16:44

Фото: iStock/Olena_Z

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко опроверг полный выход ВСУ из Суджи. Его слова публикуют украинские СМИ в Telegram-каналах.
По его словам, ВС России находятся лишь в северной части города. Костенко отметил, что сейчас там идут бои.

Подтверждений своих слов он не предоставил.

Ранее комбат из группировки «Север» сообщил РИА Новости, что российский флаг был поднят у администрации Суджи, центр города возвращен под контроль российских войск.

Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных.

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Опубликованы первые кадры с выходящими из освобожденной Суджи гражданскими
12 марта 2025, 16:33

Фото: iStock/N-sky

Telegram-канал «Два майора» опубликовал первые кадры с мирными жителями, выходящими из освобожденной от боевиков ВСУ Суджи Курской области.
«Наша 11-я бригада встречает выходящих из освобожденной зоны людей», — говорится в сообщении.

На кадрах — женщина и пожилой мужчина в инвалидной коляске. На первый взгляд россияне не ранены.


По данным украинского военного паблика, 12 марта ВСУ полностью вышли из Суджи Курской области. При этом, по словам военно-политического эксперта Яна Гагина, при отступлении из города противник потерял очень много личного состава и техники. Поэтому успешным выводом частей ВСУ это назвать нельзя.

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Госсекретарь США рассказал о шагах по снятию с России санкций
Рубио: пока не было предпринято шагов для снятия с РФ американских санкций
12 марта 2025, 16:22

Фото: iStock/designer491

Пока не было предпринято шагов для снятия с России американских санкций. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, информирует Fox News.
По его словам, каждая введенная в отношении РФ санкция продолжает действовать. Рубио выразил мнение, что заранее угрожать Москве санкциями на случай, если она не согласится на прекращение огня, будет неконструктивно.

На сегодняшний день стороны пытаются добиться прекращения боевых действий и достичь «уровня дипломатии».

Ранее Киев по итогам переговоров с Вашингтоном в Джидде выразил готовность принять предложение США о прекращении огня в зоне конфликта на 30 дней.

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#рф
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Рубио раскрыл одну из тем переговоров Украины и США
Рубио: США и Украина на встрече в Джидде обсуждали территориальные уступки
12 марта 2025, 16:19

Фото: istockphoto/ValleraTo

Тема территориальных уступок обсуждалась на американо-украинских переговорах в Саудовской Аравии. Об этом заявил журналистам на пресс-конференции госсекретарь США Марко Рубио.
«У нас были (такие — прим. ред.) разговоры», — прокомментировал он.
Рубио уточнил, что большая часть переговоров с украинской делегацией была посвящена не условиям, а переговорному процессу.

Марко Рубио не подтвердил возможный приезд спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Россию, добавив, что администрация США свяжется с Москвой.

Перед этим агентство Bloomberg писало, что западные спецслужбы не верят в готовность России пойти на компромисс по Украине. Кроме того, журналисты пообщались с пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым.

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