«Не стали заморачиваться»: Коц высмеял «организованный вывод ВСУ» из Суджи

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Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц высмеял заявления украинской стороны о том, что происходит «организованный вывод войск» из Суджи.
По его словам, в Киеве бегство ВСУ из Суджи назвали организованным выводом, заявив, что выход ВСУ из Курской области происходит в рамках переговорного процесса.
По данным украинского военного паблика, 12 марта ВСУ полностью вышли из Суджи Курской области. При этом, по словам военно-политического эксперта Яна Гагина, при отступлении из города противник потерял очень много личного состава и техники. Поэтому успешным выводом частей ВСУ это назвать нельзя.
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«Только что разговаривал с очередными пленными, которых взяли к юго-востоку от Суджи. Они ничего об организованном выводе войск не слышали. Не говоря уже о тех, кто до сих пор перебегает через разрушенный мост и тут же попадает под удары артиллерии», — написал Коц в своем Telegram-канале.
По данным украинского военного паблика, 12 марта ВСУ полностью вышли из Суджи Курской области. При этом, по словам военно-политического эксперта Яна Гагина, при отступлении из города противник потерял очень много личного состава и техники. Поэтому успешным выводом частей ВСУ это назвать нельзя.
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Элина Позднякова