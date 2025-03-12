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Появились подробности бегства ВСУ из Суджи Курской области

Военэксперт Гагин: ВСУ при бегстве из Суджи понесли большие потери
Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

Подразделения ВСУ при отступлении из Суджи Курской области понесли большие потери. Об этом рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин со ссылкой на бойцов группировки «Север», его слова приводит РИА Новости.
«При отступлении противник потерял очень много личного состава и техники. Поэтому успешным выводом частей ВСУ это назвать нельзя. Мы много техники противника сожгли, их на марше сжигали колоннами», — сказал Гагин.

Он также отметил, что оставшиеся в Судже группы украинских боевиков, были брошены командованием и не успели покинуть город.

По последним данным, Генштаб ВСУ приказал всем украинским подразделениям в Судже Курской области покинуть город. Некоторые российские военкоры уже сообщили о том, что город находится под контролем ВС РФ.

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Четыре человека погибли после атаки ВСУ на комбикормовый завод в Курской области
12 марта 2025, 13:56

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Жизни четырех человек унесла атака со стороны ВСУ на комбикормовый завод в Курской области. Об этом в Telegram-канале проинформировал губернатор Александр Хинштейн.
«Очередная бесчеловечная агония украинских нацистов. Сегодня утром ВСУ атаковали комбикормовый завод в селе Козыревка Большесолдатского района. Разрушено здание одного из цехов, повреждено другое имущество. По предварительным данным, к сожалению, четыре сотрудника предприятия погибли, среди них – трое мужчин и одна женщина», — сказано в публикации чиновника.
Хинштейн добавил, что одного из сотрудников сейчас госпитализируют с тяжелыми ранениями. Еще одному человеку оказали помощь на месте, резюмировал глава региона.

Ранее сообщалось об успехах ВС РФ в Курской области.

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«Есть способы»: Политолог рассказал, как РФ будет отвечать на заманчивые предложения Трампа
Политолог Брутер: РФ покажет Трампу, что ему не все смотрят в рот
12 марта 2025, 13:19

Фото: iStock/vchal

Российская сторона знает, как не идти на компромисс по украинскому кризису, который ставил бы под угрозу судьбы людей. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с «Радио 1» заявил, что у Трампа с Россией играть не получится.

«У нас есть способы ответить. Далеко не весь мир смотрит Трампу в рот. Россия должна ему объяснить, что если он не покажет нам, какие инструменты принуждения по отношению к Украине у него есть, чтобы реализовать значительную часть российских претензий, то никаких переговоров не будет. Потому что это речь идет не о территориях, не о перемириях и не о трамповской нобелевской премии мира. Речь идет о безопасности России. И Трамп с этим играть не может», — заявил политолог.

По его словам, США будут пытаться убедить российскую сторону в замечательности и неповторимости предложений Трампа, которые он делает раз в тысячу лет, и только потому, что уважает Путина.

«Вот этот весь наглый подход будет реализован Вашингтоном в полной мере. А мы должны объяснить, что в такое играть не будем. И нельзя ставить прекращение военных действий, потому что потом будет дан ход назад, как это бывало во всех случаях. Сначала политические договоренности, потом окончание боевых действий», — заключил Брутер.

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Кремль впервые ответил на предложения США по перемирию с Киевом
Песков: Россия не будет торопиться в вопросе предложенного США перемирия
12 марта 2025, 13:11

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Россия не будет торопиться в вопросе предложенного Вашингтоном перемирия, сначала Москва хочет получить полную информацию от США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Смотрите, вы забегаете чуть-чуть вперед, мы не хотим этого делать. Вчера, общаясь с прессой, и (государственный секретарь США Марко — ред.) Рубио, и (советник президента США по национальной безопасности Майк — ред.) Уолтц заявили, что по различным дипканалам они передадут нам детальную информацию о сути состоявшихся разговоров в Джидде. Вот сначала мы должны эту информацию получить», — сказал Песков журналистам.

Он также отметил, что на ближайшие дни запланированы контакты с представителями США, в ходе которых российская сторона рассчитывает получить полную информацию об итогах переговоров с Украиной.

Песков не исключил, что для окончательного решения понадобится телефонный разговор «на высшем уровне».

Напомним, президент США Дональд Трамп рассчитывает, что его российский коллега Владимир Путин согласится на прекращение огня на Украине. По его словам, украинская сторона готова это сделать.

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Армия России освободила еще пять населенных пунктов в Курской области
МО: ВС РФ освободили Казачью Локню, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный
12 марта 2025, 12:29

Фото: iStock/SergeyVButorin

Армия России освободила еще пять населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ 12 марта.
«Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий на Курском направлении освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Операция по освобождению территорий Курщины от украинских боевиков продолжается. По последним данным, российские бойцы ВС РФ уже установили российских флаг в центре города Суджа. Официального подтверждения этой информации от Минобороны РФ еще не поступало.

По данным оборонного ведомства России, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 66 810 военнослужащих.

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#операция
#минобороны рф
#вс рф
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«Бессовестный и наглый»: Политолог раскрыл основную цель Трампа в отношении России после переговоров в Джиде
Политолог Брутер: Трамп хочет быть главным в политическом украинском спектакле
12 марта 2025, 12:10

Фото: iStock/sb2010

Во вторник, 11 марта, в саудовской Джидде прошла встреча американской и украинской делегаций, которая должна была прежде всего ответить на вопрос, на какие уступки американцам готов пойти Киев. По итогам почти девятичасовых переговоров Украина согласилась на полное прекращение огня на 30 дней, взамен США пообещали немедленно возобновить предоставление Киеву разведданных и «помочь ему в сфере безопасности», что, возможно, обозначает возобновление поставок оружия. Кроме того, Киев и Вашингтон договорились заключить сделку по редкоземельным металлам «как можно скорее».
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с «Радио 1» заявил, что переговоры в Джиде – это вторая часть спектакля, начавшегося в Вашингтоне.

«Сначала Зеленский был плохим парнем, потом он стал хорошим. И вместе они договорились, что будут давить на Путина, который хочет мира, и поэтому якобы должен принять их условия. Они говорили о первоначальном прекращении огня, а потом, может быть, через 150 лет, все остальное. А, может, и нет», — прокомментировал политолог.

По его словам, делегации обсуждали, как оформить политически те соглашения, которые являются ключевыми для Трампа, который хочет быть главным героем всего спектакля.

«Политически урегулировать украинский кейс очень трудно. А вот надавить на Путина, чтобы он на 30 дней прекратил боевые действия, это возможно, а как он будет после этого? Трампу не важно, чтобы Россия добилась каких-то результатов. Ему важно, чтобы он был главным. А если перемирие будет объявлено, то, естественно, Россия не начнет второй раз специальную военную операцию. Это и есть цель Трампа, которую они вчера зафиксировали в неких итоговых документах по встрече», — объяснил специалист.

По его словам, подобные спектакли будут продолжаться, и основной вопрос: насколько Россия может донести до Трампа свою позицию.

«Дело в том, что Трамп наглый и бессовестный. И когда ему говоришь «нет», он лезет в окно. Ему надо объяснить, что если он будет пытаться с Россией играть таким образом, то никакой игры не будет вообще», — заключил Брутер.

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Трамп поставил Зеленского на место
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