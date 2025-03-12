Появились подробности бегства ВСУ из Суджи Курской области

Фото: iStock/Jakub Laichter
Подразделения ВСУ при отступлении из Суджи Курской области понесли большие потери. Об этом рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин со ссылкой на бойцов группировки «Север», его слова приводит РИА Новости.
«При отступлении противник потерял очень много личного состава и техники. Поэтому успешным выводом частей ВСУ это назвать нельзя. Мы много техники противника сожгли, их на марше сжигали колоннами», — сказал Гагин.
Он также отметил, что оставшиеся в Судже группы украинских боевиков, были брошены командованием и не успели покинуть город.
По последним данным, Генштаб ВСУ приказал всем украинским подразделениям в Судже Курской области покинуть город. Некоторые российские военкоры уже сообщили о том, что город находится под контролем ВС РФ.
Читайте также:
Армия России освободила еще пять населенных пунктов в Курской области
Центр Суджи возвращен под контроль ВС России
Самые боеспособные части ВСУ ушли из Курской области на Украину
Элина Позднякова