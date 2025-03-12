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ВСУ отступают из Курской области, а украинская операция «Курск» подходит к концу. Об этом пишет военный обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке.
«Вот и все. Спустя семь месяцев и шесть дней операция украинской армии «Курск» подошла к концу. Сегодня утром последний оставшийся город, Суджа, был отбит Россией», — написал Рёпке.
Со ссылкой на боевиков ВСУ, обозреватель также отметил, что отвод украинских войск не был организованным, так как многие украинцы оказались отрезанными. Многих взяли в плен, а некоторые вынуждены были покидать Суджу пешком, так как почти весь транспорт был уничтожен во время отступления.
12 марта российские бойцы установили флаг РФ в центре Суджи Курской области, остатки боевиков ВСУ пытаются спастись бегством.
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Элина Позднякова