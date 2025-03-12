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«Операция ВСУ "Курск" подошла к концу»: ВСУ отступают из Курской области

Рёпке: Операция ВСУ «Курск» подходит к коцу, ВС РФ отбили Суджу
Фото: iStock/razihusin

Фото: iStock/razihusin

ВСУ отступают из Курской области, а украинская операция «Курск» подходит к концу. Об этом пишет военный обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке.
«Вот и все. Спустя семь месяцев и шесть дней операция украинской армии «Курск» подошла к концу. Сегодня утром последний оставшийся город, Суджа, был отбит Россией», — написал Рёпке.

Со ссылкой на боевиков ВСУ, обозреватель также отметил, что отвод украинских войск не был организованным, так как многие украинцы оказались отрезанными. Многих взяли в плен, а некоторые вынуждены были покидать Суджу пешком, так как почти весь транспорт был уничтожен во время отступления.

12 марта российские бойцы установили флаг РФ в центре Суджи Курской области, остатки боевиков ВСУ пытаются спастись бегством.

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Сбежавшие из Суджи боевики ВСУ пожелали ВС РФ «научиться воевать»
РВ: боевики ВСУ пожелали бойцам ВС РФ «научиться воевать»
12 марта 2025, 14:52

Фото: istockphoto/N-sky

Сбежавшие из курской Суджи боевики ВСУ пожелали бойцам ВС РФ «научиться воевать», оставив соответствующую надпись в городе. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Ранее военный аналитик Ян Гагин сообщал о больших потерях среди украинских боевиков при отступлении из Суджи.

Он добавил, что некоторых боевиков бросило их же командование, поэтому они не успели выйти из Суджи.

По сообщениям российских военкоров, город контролируют ВС РФ.

Украина вторглась в Курскую область 6 августа 2024 года. Перед этим, в июне того же года, президент России Владимир Путин предлагал киевскому режиму завершить боевые действия. Киев отклонил предложение.

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Генштаб ВСУ признал существенное продвижение ВС РФ в Курской области
12 марта 2025, 14:50

Фото: iStock/Evgeny555

Генеральный штаб ВСУ признал существенное продвижение российских сил в Курской области. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.
Генштаб ВСУ утром опубликовал карты военных действий за 10 и 11 марта в Курской области, где отмечено существенное продвижение бойцов ВС РФ к Судже со стороны Мартыновки. Кроме того, там отмечено и продвижение российских сил к границе с Сумской областью.

Однако успехи российских бойцов в Судже Генштаб ВСУ пока не признает.

12 марта российские бойцы установили российский флаг в центре Суджи.

По словам военно-политического эксперта Яна Гагина, при отступлении из города противник потерял очень много личного состава и техники. Поэтому успешным выводом частей ВСУ это назвать нельзя.

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#вс рф
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Появились подробности бегства ВСУ из Суджи Курской области
Военэксперт Гагин: ВСУ при бегстве из Суджи понесли большие потери
12 марта 2025, 14:00

Фото: iStock/Jakub Laichter

Подразделения ВСУ при отступлении из Суджи Курской области понесли большие потери. Об этом рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин со ссылкой на бойцов группировки «Север», его слова приводит РИА Новости.
«При отступлении противник потерял очень много личного состава и техники. Поэтому успешным выводом частей ВСУ это назвать нельзя. Мы много техники противника сожгли, их на марше сжигали колоннами», — сказал Гагин.

Он также отметил, что оставшиеся в Судже группы украинских боевиков, были брошены командованием и не успели покинуть город.

По последним данным, Генштаб ВСУ приказал всем украинским подразделениям в Судже Курской области покинуть город. Некоторые российские военкоры уже сообщили о том, что город находится под контролем ВС РФ.

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#город
#контроль
#армия россии
#всу
#вс рф
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Четыре человека погибли после атаки ВСУ на комбикормовый завод в Курской области
12 марта 2025, 13:56

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Жизни четырех человек унесла атака со стороны ВСУ на комбикормовый завод в Курской области. Об этом в Telegram-канале проинформировал губернатор Александр Хинштейн.
«Очередная бесчеловечная агония украинских нацистов. Сегодня утром ВСУ атаковали комбикормовый завод в селе Козыревка Большесолдатского района. Разрушено здание одного из цехов, повреждено другое имущество. По предварительным данным, к сожалению, четыре сотрудника предприятия погибли, среди них – трое мужчин и одна женщина», — сказано в публикации чиновника.
Хинштейн добавил, что одного из сотрудников сейчас госпитализируют с тяжелыми ранениями. Еще одному человеку оказали помощь на месте, резюмировал глава региона.

Ранее сообщалось об успехах ВС РФ в Курской области.

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#конфликт
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#курская область
#новости
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«Есть способы»: Политолог рассказал, как РФ будет отвечать на заманчивые предложения Трампа
Политолог Брутер: РФ покажет Трампу, что ему не все смотрят в рот
12 марта 2025, 13:19

Фото: iStock/vchal

Российская сторона знает, как не идти на компромисс по украинскому кризису, который ставил бы под угрозу судьбы людей. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с «Радио 1» заявил, что у Трампа с Россией играть не получится.

«У нас есть способы ответить. Далеко не весь мир смотрит Трампу в рот. Россия должна ему объяснить, что если он не покажет нам, какие инструменты принуждения по отношению к Украине у него есть, чтобы реализовать значительную часть российских претензий, то никаких переговоров не будет. Потому что это речь идет не о территориях, не о перемириях и не о трамповской нобелевской премии мира. Речь идет о безопасности России. И Трамп с этим играть не может», — заявил политолог.

По его словам, США будут пытаться убедить российскую сторону в замечательности и неповторимости предложений Трампа, которые он делает раз в тысячу лет, и только потому, что уважает Путина.

«Вот этот весь наглый подход будет реализован Вашингтоном в полной мере. А мы должны объяснить, что в такое играть не будем. И нельзя ставить прекращение военных действий, потому что потом будет дан ход назад, как это бывало во всех случаях. Сначала политические договоренности, потом окончание боевых действий», — заключил Брутер.

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