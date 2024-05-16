Стало известно, кто координировал удар ракетами ATACMS по Крыму минувшей ночью

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Удар по Крыму, который минувшей ночью нанесли ВСУ с применением ракет ATACMS, координировал беспилотник-разведчик ВВС США RQ-4B Global Hawk. Он по-прежнему остаётся в воздухе юго-западнее Севастополя. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».
«Само по себе применение ATACMS по Крыму фиксируется не первый раз и наводит на мысль, что объекты полуострова в силу неких обстоятельств остаются первоочередной целью для ВСУ и ГУР, даже несмотря на то, что проблемы продолжают нарастать на купянском, харьковском и донецком направлениях», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что ВСУ необходимо порядка 5-10 пусковых M-142/M-270 для массированного удара по России, при этом их количество очень ограничено, а почти половина пусковых установок уже уничтожена российскими силами.
Минувшей ночью Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО сбили над Крымом пять оперативно-тактических ракет ATACMS.
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Элина Позднякова