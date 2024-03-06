Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Не только слышал, но и видел». Зеленский рассказал о взрыве рядом с кортежем

«Не только слышал, но и видел». Зеленский рассказал о взрыве рядом с кортежем

Зеленский прокомментировал информацию о взрыве рядом с его кортежем
06 марта 2024, 19:05
Фото: istockphoto/RamonCast

Фото: istockphoto/RamonCast

Сегодня, 6 марта, многие СМИ сообщали о взрыве в Одессе в то время, когда там мог находится Владимир Зеленский. Украинский президент заявил, что следуя в автомобильном кортеже не только слышал, но и видел взрыв.

Телеграм-канал «7 канал. Новости Одессы» опубликовал фрагмент видеозаписи совместного брифинга, который Зеленский провёл после встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Именно там киевский лидер заявил, что слышал и видел взрыв в городе. Ранее городские паблики сообщали о ракетном ударе, нанесённом в то время, когда кортеж Зеленского следовал на встречу с греческим премьером.

Вызывает вопросы тот факт, что взрыву не предшествовал сигнал воздушной тревоги. Мониторинговые каналы министерства цифровой трансформации Украины также не давали никакой информации о ракетах, летящих к цели. Военкор Юрий Котенок предположил, что Зеленский мог устроить провокацию, как уже не раз бывало, чтобы поднять свой рейтинг и набрать политические очки. Информации о пострадавших пока нет ни в украинских, ни в российских источниках.

Читайте также:

Взрыв прогремел в Одессе во время встречи Зеленского с премьером Греции

В украинском Николаеве прогремел взрыв

В Одессе прогремел мощный взрыв
#рейтинг
#взрыв
#лидер
#очки
#зеленский
#одесса
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинский командующий сообщил о подготовке ВСУ к контрудару в этом году
Командующий сухопутными войсками ВСУ: Украина готовится к контрудару в этом году
06 марта 2024, 19:41

Фото: istock / Olena_Z

ВСУ намерены создать ударную группировку и перейти в наступление уже в этом году. Об этом командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил в эфире всеукраинского телемарафона.
Он пояснил, что задачей ВСУ является стабилизация ситуации на линии фронта. В настоящее время командование украинской армией будет проводить перегруппировку сил и доукомплектование бойцов, чтобы подготовиться к наступлению.

Контрудар ВСУ планируют нанести до конца 2024 года, отметил Павлюк.

Прежде сообщалось, что в Польше раскрыли, когда инициатива на фронте перейдет к России. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Суд вынес приговор бойцу ВСУ за попытку убить военнопленного ДНР

В Авдеевке обнаружили тела мирных жителей, расстрелянных бойцами ВСУ

В Верховной Раде заявили о нехватке денег на укрепления для ВСУ
#всу
#россия
#украина
#контрнаступление
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Над Черным морем обнаружили три самолета ВВС Британии
Су-30 не допустил нарушения границы РФ самолетами ВВС Британии над Черным морем
06 марта 2024, 19:40

Фото: iStock/yucelyilmaz

Российский истребитель Су-30 предотвратил нарушение государственной границы самолетами ВВС Великобритании над Черным морем, сообщили 6 марта в пресс-службе Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, с помощью средств контроля воздушного пространства были обнаружены три воздушные цели. Для предотвращения нарушения границы России был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. Экипаж идентифицировал воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135, а также два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании.

Согласно сообщению ведомства, когда Су-30 приблизился, иностранные воздушные суда развернулись от государственной границы. После этого российский самолет вернулся на базу. Минобороны отметило, что полет выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Читайте также:

Су-27 ВКС РФ сопроводил самолет и два истребителя ВВС Франции над Черным морем

Над Черным морем ликвидированы две ракеты ВСУ

МО: Силы ПВО сбили два беспилотника над Брянской областью и три над Черным морем
#самолет
#вкс
#нарушения
#минобороны
#ракеты
#рф
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Верховной раде назвали количество новобранцев, которых смогут мобилизовать
В Раде заявили, что смогут мобилизовать значительно меньше 500 тысяч человек
06 марта 2024, 18:22

Фото: istockphoto/krblokhin

В декабре 2023 года украинский президент Зеленский сообщал, что из Генштаба к нему обратились с просьбой дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек. Депутат Верховной рады Фёдор Вениславский заявил, что в реальности эта цифра будет значительно меньшей.
На брифинге, который транслировало агентство «Укринформ», парламентарий напомнил, что именно столько людей планировал призвать на военную службу бывший главком ВСУ Валерий Залужный после принятия нового закона о мобилизации. На самом деле цифра будет значительно ниже той, которую озвучивал Залужный, считает депутат.

Вениславский не стал уточнять, сколько именно человек удастся мобилизовать после принятия нового закона. По его словам, законопроект о мобилизации может быть принят в конце марта либо в начале апреля. Депутат отметил, что в документе предусмотрена отмена срочной службы, которую заменит базовая военная подготовка и военная служба.

Читайте также:

Верховная рада приняла законопроект о создании электронного реестра военнообязанных

Верховная Рада пришла в ярость от решения Зеленского по мобилизации

Верховная Рада предложила отправлять на фронт студентов
#отмена
#подготовка
#человек
#законопроект
#депутат
#всу
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Авдеевке обнаружили тела мирных жителей, расстрелянных бойцами ВСУ
06 марта 2024, 17:43

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Украинские военные выстрелили в голову пожилой женщине за то, что не захотела уезжать из Авдеевки. Командир штурмовой группы с позывным «Крестик» показал место, где ВС РФ обнаружили восемь тел местных жителей, убитых бойцами ВСУ.
«Видно, что они были «законтролены» в голову. Их целенаправленно расстреливали. Я не знаю, почему у них к своему народу такая ненависть», — передает RT слова российского бойца.

В настоящее время российские военные продолжают собирать в Авдеевке брошенные тела украинских военных и мирных граждан, которых расстреляли бойцы ВСУ.

Ранее сообщалось, что женщина, живущая в Авдеевке, два года укрывала своего ребёнка в подвале собственного дома. Это было необходимо, чтобы спрятать его от принудительной эвакуации. Беженцы из Авдеевки и раньше говорили, что находившиеся в Авдеевке солдаты ВСУ под предлогом эвакуации изымали детей из семей, а родители потом с ног сбивались в попытках их разыскать.

Читайте также:

ВС РФ приступили к разминированию Авдеевки

«Дорога смерти»: Украинские солдаты признали всю правду об отступлении из Авдеевки

«Отступать было уже некому»: Боец ВСУ рассказал об отступлении из Авдеевки
#военные
#всу
#тела
#женщина
#солдаты
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ЛНР автобус подорвался на мине
Пасечник: в Кировске в ЛНР автобус подорвался на мине, пять человек погибли
06 марта 2024, 17:34

Фото: iStock/Soumen Hazra

В Кировске произошла трагедия, сообщил 6 марта глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.
Автобус, направлявшийся на кладбище, подорвался на мине в поселке Донецкий. В результате погибли пять мирных граждан из восьми, находившихся в нем.

«Пять человек погибли, в том числе четверо из них были сотрудниками МУП "Кировский комбинат коммунальных услуг"», — сообщил Пасечник.
Он добавил, что три человека получили ранения и уже находятся под медицинским наблюдением. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиции. Глава региона выразил соболезнования родственникам погибших и обещал предоставить необходимую помощь семьям пострадавших.

Читайте также:

Сальдо: Украинские боевики обстреляли мирные кварталы Херсона

«Обстреливают мирные районы от бессилия»: Солдат ВС РФ рассказал о провалах ВСУ

В Херсонской области во время обстрела погибли мирные жители
#автобус
#помощь
#мчс
#кладбище
#жители
#человек
#соболезнования
#происшествия
#сотрудники
#вс рф
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Верховной Раде заявили о нехватке денег на укрепления для ВСУ
Депутат Верховной Рады Сюмар заявила о нехватке средств на укрепления для ВСУ
06 марта 2024, 17:01

Фото: iStock/JARAMA

Властям Украины критически не хватает средств на строительство укреплений для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Об этом на своей станице в Facebook* написала 6 марта депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Виктория Сюмар.

Таким образом она прокомментировала сообщение премьер-министра страны Дениса Шмыгаля о выделении средств на строительство оборонительной линии для ВСУ, подчеркнув, что отступление украинских войск из Авдеевки связано с недостаточным качеством укреплений.

«Практически все говорят о том, что средств на строительство фортификаций критически не хватает, они не были выделены. И строится все не так, как следует», — отметила политик.
Она добавила, что в настоящее время руководство ВСУ перемещает подразделения на бахмутском направлении в Часов Яр, поскольку там еще остались укрепления, построенные в 2015 году.

Читайте также:

Стало известно о «сюрпризах», которые могут готовить ВСУ для России

Секретарь СНБО Украины Данилов признал сложной ситуацию для ВСУ на фронте

Пожизненный срок получили два солдата ВСУ за расстрел пяти гражданских в Мариуполе
#строительство
#страны
#депутат
#facebook
#всу
#расстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жительница Авдеевки два года прятала ребёнка от принудительной эвакуации
06 марта 2024, 16:57

Фото: istockphoto/Андрей Клеменков

Женщина, живущая в Авдеевке, два года укрывала своего ребёнка в подвале собственного дома. Это было необходимо, чтобы спрятать его от принудительной эвакуации.
Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Беженцы из Авдеевки и раньше говорили, что находившиеся в Авдеевке солдаты ВСУ под предлогом эвакуации изымали детей из семей, а родители потом с ног сбрвались в попытках их разыскать.

Глава ДНР в качестве примера привёл такой эмоциональный случай с молодой матерью, которая прятала своего ребёнка в подвале. Не желая, чтобы его вывезли в неизвестном направлении. По словам Пушилина, сейчас с ними всё в порядке, мать и ребёнок находятся в эвакуации, им оказывается необходимая помощь. Ребёнок находится в удовлетворительном состоянии и постепенно отходит от двухлетнего вынужденного заточения, добавил глава региона.

Читайте также:

Авдеевка обнажила большие проблемы в ВСУ

Жители Авдеевки ждали прихода россиян десять лет – выяснили американские СМИ

Жители Авдеевки после освобождения города начали подавать документы на паспорта РФ
#родители
#мать
#солдаты
#днр
#беженцы
#всу
#денис пушилин
#ребёнок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Бердянске подорвали автомобиль члена участковой избирательной комиссии
06 марта 2024, 15:59

Фото: iStock/FelixRenaud

В Бердянске произошел инцидент, повлекший за собой смерть члена участковой избирательной комиссии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Запорожской области.
Автомобиль потерпевшей был припаркован по улице Герцена, в него заложили самодельное взрывное устройство. Когда женщина села в автомобиль, взрывчатка сработала. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

Как уточнили в СУ СК по Запорожской области, по факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч.3 ст.205 (теракт), ч.1 ст.222.1 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Максимальное наказание по данной статье — 20 лет тюремного заключения.

В настоящее время следователи проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и ищут злоумышленников, заложивших взрывное устройство в автомобиль. Будет проведена экспертиза, в качестве свидетелей уже допрошены очевидцы происшествия.

Читайте также:

Балицкий высказался о сроках освобождения всей Запорожской области

Дрон ВСУ атаковал грузовик с людьми в Белгородской области

ВСУ обстреляли белгородское село Тишанка
#происшествия
#украина
#следственный комитет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Взрыв прогремел в Одессе во время встречи Зеленского с премьером Греции
«Страна.ua»: В Одессе во время визита Зеленского прогремел взрыв
06 марта 2024, 14:50

В Одессе 6 марта слышны взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Телеграм-канале.
Журналисты отмечают, что в это время в городе мог находиться президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщали греческие СМИ. По их данным, целью поездки была встреча с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Отмечается, что официально приезд главы Незалежной в Одессу не подтверждали.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о стремлении Зеленского воевать самостоятельно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Минобороны: Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении

Предложение Запада направить войска на Украину обусловили потерей Авдеевки

Опубликовано первое с начала СВО видео уничтожения американской РСЗО HIMARS

#президент
#журналисты
#сми
#взрывы
#встреча
#поездки
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф