«Не только слышал, но и видел». Зеленский рассказал о взрыве рядом с кортежем

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Сегодня, 6 марта, многие СМИ сообщали о взрыве в Одессе в то время, когда там мог находится Владимир Зеленский. Украинский президент заявил, что следуя в автомобильном кортеже не только слышал, но и видел взрыв.
Вызывает вопросы тот факт, что взрыву не предшествовал сигнал воздушной тревоги. Мониторинговые каналы министерства цифровой трансформации Украины также не давали никакой информации о ракетах, летящих к цели. Военкор Юрий Котенок предположил, что Зеленский мог устроить провокацию, как уже не раз бывало, чтобы поднять свой рейтинг и набрать политические очки. Информации о пострадавших пока нет ни в украинских, ни в российских источниках.
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