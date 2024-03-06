Взрыв прогремел в Одессе во время встречи Зеленского с премьером Греции

В Одессе 6 марта слышны взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Телеграм-канале.
Журналисты отмечают, что в это время в городе мог находиться президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщали греческие СМИ. По их данным, целью поездки была встреча с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Отмечается, что официально приезд главы Незалежной в Одессу не подтверждали.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о стремлении Зеленского воевать самостоятельно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что официально приезд главы Незалежной в Одессу не подтверждали.
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Алина Юрчак