В украинском Николаеве прогремел взрыв

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В населенном пункте Николаев на юге Украины прозвучал взрыв, сообщает местный телеканал «Пятый» в телеграм-канале.
Отметим, что ранее в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога.
Вооруженные силы России с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей украинской территории.
При этом президент России Владимир Путин заявлял, что первая ракетная атака стала ответом на теракт, который устроил Киев на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога и сирена звучит в украинских регионах каждый день, иногда — по всей Украине.
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Дана Игумнова