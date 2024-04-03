Некоторые украинские пленные просят российское гражданство

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Некоторые украинские военнопленные просят российское гражданство. Об этом рассказал помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, его словам передаёт РИА Новости.
По его словам, уроженец Донбасса Валерий Шевченко, который добровольно сдался в плен и перешёл на сторону ВС РФ, уже получил российский паспорт.
По его словам, в плену у ВС РФ несколько таких бойцов, которые просили российское гражданство. Алаудинов считает, что вопрос с ними также в скором времени будет положительно решён.
Кроме того, помощник главы Чечни подчеркнул, что противостояние идет не с украинскими гражданами. Он уточнил, что, давая гражданство РФ тем, кто не хочет воевать и готов сложить оружие, чтобы сохранить жизни, Россия показывает свой настрой в отношении украинцев.
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«Есть у нас сдающиеся в плен. Этот боец, который получил гражданство Российской Федерации, он сдался еще в прошлом году, он попросил гражданство России и обратился к Владимиру Владимировичу (Путину – ред.) с просьбой не отдавать его на ту сторону», — рассказал Алаудинов.
По его словам, в плену у ВС РФ несколько таких бойцов, которые просили российское гражданство. Алаудинов считает, что вопрос с ними также в скором времени будет положительно решён.
Кроме того, помощник главы Чечни подчеркнул, что противостояние идет не с украинскими гражданами. Он уточнил, что, давая гражданство РФ тем, кто не хочет воевать и готов сложить оружие, чтобы сохранить жизни, Россия показывает свой настрой в отношении украинцев.
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Элина Позднякова