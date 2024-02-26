Пленные бойцы ВСУ массово отказываются возвращаться на Украину

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Украинские военные, попавшие в плен к ВС РФ, не хотят попадать в списки на обмен и возвращаться на родину. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Он рассказал, что провел встречу с бойцами ВСУ, которые попали в плен к ВС РФ на Васильевском и Работинском направлениях. Они добровольно сдались, чтобы сохранить свои жизни.
При этом он отметил, что задушевные беседы с пленными не ведутся, однако власти ищут способы, как оставить в России украинских пленных, которые хотят мирно жить и не браться за оружие.
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«Пленные ВСУ подтвердили, что не хотят передачи в обменный фонд и просят остаться на территории Российской Федерации. Среди пленных практически не бывает отъявленных нацистов – их уже нет в живых. В большинстве своем солдаты ВСУ сейчас – это обычные молодые парни, пенсионеры, селяне, которых Киев схватил в охапку и бросил в жернова», - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
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Элина Позднякова