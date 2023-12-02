Немецкий концерн Rheinmetal намерен начать выпуск БМП на Украине в 2024 году

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Немецкий оружейный концерн Rheinmetall AG планирует начать производство бронетехники на Украине в 2024 году. Речь идет о о бронетранспортерах Fuchs и боевых машинах пехоты (БМП) Lynx.
Об этом в интервью журналу WirtschaftsWoche рассказал глава компании Армин Паппергер. По его словам, после подписания контракта первый бронетранспортер планируется выпустить в течение 6-7 месяцев, а первую БМП — через 12-13 месяцев.
В октябре нынешнего года Киев и Rheinmetall AG создали совместное оборонное предприятие, на котором будут производиться вооружения, а также ремонтироваться поставляемая западными союзниками боевая техника.
В 2022 году операционная прибыль оружейного концерна достигла рекордного значения и составила 754 миллиона евро. Это на 27% превысило показатели предыдущего года. Руководство компании не скрывает, что достижению рекордных показателей прибыли в значительной степени способствовала «война в Европе».
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Александр Бойцов