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Украина с течением времени все больше начинает напоминать бездонную бочку. К такому сравнению прибегла депутат немецкого парламента (Бундестаг) Сара Вагенкнехт.
В то же время, подчеркнула депутат, Германия стала вторым по величине поставщиком вооружений на Украину. За время конфликта, по данным самого правительства, оно направило Киеву 24 миллиарда евро налоговых денег, которые потрачены на оружие, а также на выплаты в украинский бюджет. Сюда следует еще добавить 14 миллиардов евро, выделенных на поддержку украинских беженцев. Вагенкнехт недоумевает, как государство может позволить себе такие траты, и в то же время вести дискуссии о том, можно ли себе позволить выделить два миллиарда евро на помощь бедным детям.
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Александр Бойцов