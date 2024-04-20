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Немецкий журналист Юлиан Репке написал в социальной сети X, что российские войска способны уничтожить американские истребители F-16, которые Запад собирается поставить Киеву, в течение нескольких недель.
Репке отметил, что истребители являются легкой мишенью для ВС РФ. По мнению журналиста, недавние российские удары по Днепропетровску стали этому подтверждением.
Репке подчеркнул, что F-16 окажутся бесполезными без эффективной противовоздушной обороны.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова