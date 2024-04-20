Экс-советник НАТО Жак Бо: у Запада нет стратегии выхода из конфликта на Украине

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Бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо заявил, что западные союзники Киева не знают, как им выйти из конфликта на Украине. Об этом Бо сообщил в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
Экс-офицер отметил, что у Запада присутствует некая иллюзия, касающаяся украинской победы. По словам Бо, с самого начала противостояния западные страны также были уверены в том, что у них получится разрушить РФ с помощью санкций, поэтому они особо не задумывались о достижении победы на линии боевого соприкосновения.
Бо подчеркнул, что с каждым днем украинская армия ухудшает свое положение, а российские войска постепенно движутся вперед.
Ранее дальний внучатный племянник Наполеона Бонапарта Иоахим Мюрат заявил, что Европа рискует ввязаться в конфликт с Россией, «последствия которого невозможно предвидеть в условиях существования ядерного оружия».
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Екатерина Коршунова