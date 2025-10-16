«Ненастоящий мужчина»: в Госдуме ответили Рютте на слова о российских военных

16 октября 2025, 15:53

Депутат Колесник о словах Рютте в адрес ВС РФ: сам-то будет в бункере сидеть

Фото: istockphoto / Oleg Elkov

Заявления генсека НАТО Марка Рютте о российских лётчиках и моряках свидетельствуют о неуважении к вооружённым силам России и самом Рютте, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в комментарии «Газете.Ru».





По словам депутата, Рютте лишь доказал, что не является «настоящим мужчиной».

«Рютте своими заявлениями в очередной раз доказал, что он не является настоящим мужчиной. Это подтверждается еще и тем, что у него нет ни детей, ни семьи», — сказал Колесник.

«Сам Рютте в случае малейшей опасности будет сидеть в бункере и не будет принимать участия ни в каких военных действиях», — отметил Колесник.