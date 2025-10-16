«Ненастоящий мужчина»: в Госдуме ответили Рютте на слова о российских военных
Депутат Колесник о словах Рютте в адрес ВС РФ: сам-то будет в бункере сидеть
Заявления генсека НАТО Марка Рютте о российских лётчиках и моряках свидетельствуют о неуважении к вооружённым силам России и самом Рютте, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в комментарии «Газете.Ru».
По словам депутата, Рютте лишь доказал, что не является «настоящим мужчиной».
«Рютте своими заявлениями в очередной раз доказал, что он не является настоящим мужчиной. Это подтверждается еще и тем, что у него нет ни детей, ни семьи», — сказал Колесник.Он подчеркнул, что утверждения Рютте о «переоценке российских войск» противоречат страху Запада перед возможным ответным ударом России. Парламентарий добавил, что генсек НАТО рассуждает о вещах, в которых не разбирается.
«Сам Рютте в случае малейшей опасности будет сидеть в бункере и не будет принимать участия ни в каких военных действиях», — отметил Колесник.Ранее Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что не стоит переоценивать российскую армию, добавив, что «пилоты не умеют управлять самолётами, а капитаны — опускать якорь».