Зеленский призвал усилить давление на Путина
Владимир Зеленский заявил о необходимости усилить давление на российского лидера Владимира Путина. По его словам, только жесткие санкции и поставка дальнобойного вооружения способны повлиять на позицию Москвы.
По данным украинских СМИ, 17 октября Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Одной из ключевых тем переговоров станет возможная передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk.
«Путин глух ко всему, что говорит мир, поэтому единственный язык, который он еще способен понять, — это язык давления. Давление санкциями, давление дальнобойностью», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.
В Кремле уже отреагировали на инициативу: российские власти предупредили, что подобные поставки могут привести к эскалации конфликта и серьезно повредить отношениям Москвы и Вашингтона. Глава МИД РФ Сергей Лавров и зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявили, что передача Tomahawk «создаст новые риски для глобальной безопасности».