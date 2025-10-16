Зеленский призвал усилить давление на Путина

16 октября 2025, 13:50

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский заявил о необходимости усилить давление на российского лидера Владимира Путина. По его словам, только жесткие санкции и поставка дальнобойного вооружения способны повлиять на позицию Москвы.





По данным украинских СМИ, 17 октября Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Одной из ключевых тем переговоров станет возможная передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk.





«Путин глух ко всему, что говорит мир, поэтому единственный язык, который он еще способен понять, — это язык давления. Давление санкциями, давление дальнобойностью», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

