Бойцы «Днепра» за 20 дней разгромили три центра управления дронами ВСУ
Боец «Майкоп»: артиллеристы ВС РФ за 20 дней разгромили три центра ВСУ
На Запорожском направлении операторы FPV-дронов 291-й артиллерийской бригады группировки «Днепр» успешно нейтрализуют беспилотники ВСУ. За двадцать дней подразделение ликвидировало три важных пункта управления вражескими дронами, что существенно подорвало потенциал противника в этом секторе.
«Поражены три пункта управления БПЛА. Речь идет о блиндажах с расчетами, складах с беспилотниками и выносных антеннах — узлах связи, которые используются для контроля «Мавиков» и FPV-аппаратов», — пояснил командир группы операторов с позывным «Майкоп».Основная цель этих точечных ударов — защита российской артиллерии, сообщает издание argumenti.ru. Эффективность работы обеспечивается четким взаимодействием разведки и ударных групп. Сведения от воздушной разведки оперативно поступают на командные пункты, что позволяет наносить по целям высокоточные удары.
Подобная тактика не только наносит врагу ощутимый материальный ущерб, но и способствует продвижению российских штурмовых отрядов, лишая ВСУ важных тактических преимуществ.