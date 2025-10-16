Бойцы «Днепра» за 20 дней разгромили три центра управления дронами ВСУ

16 октября 2025, 15:04

Боец «Майкоп»: артиллеристы ВС РФ за 20 дней разгромили три центра ВСУ

Фото: istockphoto /vadimrysev

На Запорожском направлении операторы FPV-дронов 291-й артиллерийской бригады группировки «Днепр» успешно нейтрализуют беспилотники ВСУ. За двадцать дней подразделение ликвидировало три важных пункта управления вражескими дронами, что существенно подорвало потенциал противника в этом секторе.







«Поражены три пункта управления БПЛА. Речь идет о блиндажах с расчетами, складах с беспилотниками и выносных антеннах — узлах связи, которые используются для контроля «Мавиков» и FPV-аппаратов», — пояснил командир группы операторов с позывным «Майкоп».