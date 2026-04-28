Неожиданный обмен у польской границы: домой вернулись археолог и супруга военного
На белорусско-польском участке границы 28 апреля прошел обмен. Домой вернулись археолог Александр Бутягин и супруга российского военнослужащего из миротворческого контингента в Приднестровье. Об этом пишет РИА Новости.
В Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что обоих граждан незаконно удерживали в недружественных Москве странах. Взамен российская сторона передала двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.
Александр Бутягин — российский археолог, сотрудник Эрмитажа. В декабре 2025 года был задержан в Польше по запросу Украины из-за участия в археологических экспедициях в Крыму. У мужчины есть две сестры: Татьяна и Маргарита. Последняя, как и сам Бутягин, работает в Эрмитаже. В интервью ТАСС женщина рассказывала, что ценит работу адвоката ее брата и, по ее ощущениям, он делает все возможное.
