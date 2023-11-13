Нидерланды передадут Украине списанные Gepard

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Списанные армией Нидерландов немецкие зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard будут переданы ВСУ.
Об этом сообщила 13 ноября газета De Telegraaf, ссылаясь на свои источники.
По данным издания, в 2016 году голландцы продали списанное вооружение Иордании. Теперь его развернут на территории Украины для борьбы с российскими дронами. В Министерстве обороны Нидерландов не стали комментировать передачу вооружения ВСУ.
Ранее сообщалось, что Бывший руководитель пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Селезнев назвал численность украинской армии. По его словам, в воинских частях служат 1,3 миллиона человек. Он не уточнил, является ли она его личной оценкой, или же он опирается на какие-то официальные данные.
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«Списанные Нидерландами системы противовоздушной получат новую жизнь на фронте на Украине», —сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Бывший руководитель пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Селезнев назвал численность украинской армии. По его словам, в воинских частях служат 1,3 миллиона человек. Он не уточнил, является ли она его личной оценкой, или же он опирается на какие-то официальные данные.
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Мария Фирсова