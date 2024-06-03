Нидерланды разрешат использовать свои F-16 для ударов по территории России

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images
Нидерланды дадут Киеву официальное разрешение использовать свои истребители F-16 для нанесения ударов «по военным целям» на территории России. Об этом заявил министр обороны королевства Кайса Оллонгрен.
Как она отметила в интервью изданию Politico во время форума по безопасности в Сингапуре, Нидерланды, в отличие от Бельгии, не намерены накладывать какие-либо ограничения на использование Украиной своих самолётов. По словам Оллонгрен, Киев может использовать F-16 для атак «военных целей» независимо от их местонахождения.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители-бомбардировщики F-16. Вашингтон подтвердил, что Киев получит боевые самолёты от третьих стран сразу, как только будет полностью завершена подготовка украинских лётчиков.
Читайте также:
Десять стран разрешили Киеву использовать их оружие для ударов по РФ
Стало известно, когда Украина получит первые истребители F-16
Украина попросила Нидерланды поставить истребители F-16
Александр Бойцов