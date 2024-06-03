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Нидерланды разрешат использовать свои F-16 для ударов по территории России

03 июня 2024, 11:48
Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Нидерланды дадут Киеву официальное разрешение использовать свои истребители F-16 для нанесения ударов «по военным целям» на территории России. Об этом заявил министр обороны королевства Кайса Оллонгрен.


Как она отметила в интервью изданию Politico во время форума по безопасности в Сингапуре, Нидерланды, в отличие от Бельгии, не намерены накладывать какие-либо ограничения на использование Украиной своих самолётов. По словам Оллонгрен, Киев может использовать F-16 для атак «военных целей» независимо от их местонахождения.

Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители-бомбардировщики F-16. Вашингтон подтвердил, что Киев получит боевые самолёты от третьих стран сразу, как только будет полностью завершена подготовка украинских лётчиков.

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Машина с тремя россиянами подорвалась рядом с украинской границей
03 июня 2024, 12:16

Фото: iStock/RamonCast

В Курской области произошел инцидент, когда автомобиль с семьей подорвался на неизвестном устройстве, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации канала, взрыв произошел утром 2 июня на трассе, соединяющей село Козино, расположенное возле российско-украинской границы, и поселок Крупец.

Сообщается, что в автомобиле Chevrolet Lanos находились трое, включая 15-летнего подростка. Машина наехала на мину, лежавшую на дороге. Все пассажиры получили ожоги и рваные раны, и были госпитализированы.

Ранее врио губернатора Алексей Смирнов заявил, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль в районе села Крупец. В результате инцидента пострадали трое местных жителей, которые были доставлены в районную больницу.

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Глава штаба обороны Британии признал успехи ВС РФ на Украине
Глава штаба обороны Британии Радакин: Россия добивается успехов на суше
03 июня 2024, 11:56

Фото: iStock/zim286

Российские войска добиваются тактических успехов в ходе спецоперации против Украины.
Такое мнение в эфире телеканала Sky News высказал глава штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин. Параллельно он выразил уверенность в победе Украины. По его словам, в марте 2022 года под контроль РФ перешли 17% территорий Украины, а сейчас речь идет об 11%.

Как отметил Радакин, Россия не хочет войны с НАТО или ядерной войны. При этом между Западом и РФ ведется противостояние экономик, логистики, военного производства.

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#украина
#россия
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Зеленский просит прислать на Украину филиппинских психотерапевтов
Зеленский просит президента Филиппин отправить на Украину психотерапевтов
03 июня 2024, 11:31

Фото: iStock/megaflopp

Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Филиппин Фердинанда Маркоса отправить на Украину психотерапевтов для ВСУ.
Об этом пишет ТАСС. По словам Зеленского, украинские войска нуждаются в огромном количестве психотерапевтов. Врачи нужны, чтобы работать с травмированными боевиками Вооруженных сил Украины.

В свою очередь, филиппинский лидер заявил, что готов сделать все, что в его силах, чтобы помочь невинным людям, затронутым войной.

Ранее Маркос сообщил, что урегулирование конфликта на Украине должно устраивать не только Киев, но и весь мир. Он добавил, что поддерживает Киев на различных площадках, в том числе ООН и ЕС.

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#врачи
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В МИД оценили заявления о применении комплексов Patriot в небе над Россией
МИД: Россия примет необходимые меры для нейтрализации угроз со стороны Запада
03 июня 2024, 11:08

Фото: iStock/MikeMareen

Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что Запад движется к обострению конфликта на Украине, и Россия примет все необходимые меры для нейтрализации угроз.
Такое мнение он выразил в беседе с ТАСС, комментируя заявление немецкого генерал-майора Кристиана Фройдинга о возможном применении Киевом комплексов Patriot для атак на российскую авиацию над территорией России.

«Западные страны идут по пути эскалации. Поэтому все необходимые меры с нашей стороны будут приняты, чтобы нейтрализовать возникающие угрозы», — подчеркнул Грушко.
Кроме того, он отверг утверждения госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Москва якобы проводит гибридные атаки на границах НАТО, назвав их попыткой переложить вину на Россию.

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#нато
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На Украине посоветовали военнообязанным отказаться от гражданства
Депутат Рады Безуглая советует военнообязанным украинцам сдавать паспорта
03 июня 2024, 10:53

Фото: iStock/Daria_Serdtseva

Военнообязанным украинцам, проживающим за рубежом и не желающим вставать на воинский учет, надо отказаться от гражданства.
Такую позицию озвучила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая, пишет Telegram-канал «Политика Страны».

По ее словам, живущие за границей граждане Украины «сделали свой выбор», поэтому они могут сдавать украинский паспорт и брать другой.

Ранее стало известно, что на Украину вернется в лучшем случае половина граждан, которые покинули страну после начала военного конфликта. Порядка 7% украинцев заявили, что у них уже есть паспорта других государств, еще 45% признались, что хотели бы получить его.

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#украина
#военные
#паспорт
#гражданство
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Освобождение Уманского и тяжелые бои в Урожайном: последние новости СВО
03 июня 2024, 10:52

Фото: iStock/SergeyVButorin

Активные противостояния зафиксированы сразу на нескольких участках фронта. ВСУ пытаются сдержать позиции, а ВС РФ теснят противника и стремятся занять новые рубежи. О последних событиях в зоне спецоперации и о том, какие новые позиции заняли российские войска расскажет редакция «Радио 1».
Бахмутское направление

Российские военные стараются проломить обороны противника в микрорайоне Канал на восточной окраине Часов Яра, а также у Часовоярского ремонтного завода.

Донецкое направление

В Красногоровке ВС РФ в ходе боев продвинулись на восточной окраине города, севернее промзоны в центре. Помимо этого, освободили территорию агрокомплекса в западной части населенного пункта.

Российским военным удалось нанести поражение формированиям 23-й, 24-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Розовка и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли более 350 солдат, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30 и две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира».

ВС РФ взяли под контроль село Уманское в ДНР
ВС РФ взяли под контроль село Уманское в ДНР

Времьевское направление

Вооруженные силы РФ значительно расширили зону контроля на северной и восточной окраинах Старомайорского. Помимо этого, продолжаются тяжелые бои в Урожайном.

Угледарское направление

Российские военные расширили зону контроля на восточной окраине Парасковиевки, а также в лесополосах к юго-западу от Новомихайловки и западнее Сладкого.

Харьковское направление

Бойцы ВСУ стараются организовать контрудары и отбить занятые территории. Бои в Волчанске характеризуют как ожесточенные. Российскими военными идёт штурм Агрегатного завода и района многоэтажек.

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#всу
#вс рф
#солдат
#сво
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ВСУ обзавелись уникальным оружием
Швеция передала Украине два самолета ДРЛО ASC 890
03 июня 2024, 09:46

Фото: iStock/TebNad

Стокгольм анонсировал новые военные поставки Украине, включая два самолета дальнего радиолокационного наблюдения. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что в этот пакет войдут 2 самолета ДРЛО ASC890, бронетранспортеры PBV 302, ракеты средней дальности Jaktrobot Rb99, а также неназванные виды бронетехники и артиллерийские боеприпасы.

По данным агентства, самолеты ДРЛО не могут наносить удары. Они используются для разведки и служат дополнением для боевой авиации в воздухе, а также противовоздушной и противоракетной обороны на земле. Отмечается, что они станут приоритетными целями для российских военных.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Удары западным оружием по России не повлияют на исход СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Удары западным оружием по России не повлияют на исход СВО, заявил Алаудинов
Алаудинов: удары оружием Запада по РФ не повлияют на исход СВО и победу Москвы
03 июня 2024, 09:27

Фото: iStock/Tomas Ragina

Удары ВСУ западным оружием по регионам РФ не повлияют на исход СВО и победу РФ. Об этом заявил командир отряда спецназа «‎Ахмат», замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов, пишет РИА Новости.
«Мы сейчас находимся на стадии решающего сражения с нашим врагом. Наш враг это все осознает, понимает», — сказал он.

Командир отметил, что СВО завершится полным выполнением её задач.

«Я считаю, что в этом году СВО завершится подписанием тех документов, которые будут полностью вбирать в себя интересы российского государства», — сообщил Алаудинов.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Спецназ «Ахмат» перебросили на Харьковское направление. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
#президент
#радио
#бпла
#операции
#лидер
#сво
#пво
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Спецназ «Ахмат» перебросили на Харьковское направление
Алаудинов сообщил о переброске спецназа «Ахмат» на Харьковское направление
03 июня 2024, 08:30

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военные спецназа «Ахмат» переброшены в Белгородскую область для работы в приграничных районах Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинова.
Командир рассказал, что бойцы переброшены на разные участки боевого соприкосновения. Они уже приступили к выполнению поставленных задач.

«Мы уже адаптировались. Тут основная задача бывает сняться с того участка, где ты находишься. Перебросить подразделения. Зайти на те позиции, которые ты должен под себя уже забрать. Развернуть сеть связи. Все это уже сделано», — сказал он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Российские десантники взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
#президент
#операции
#лидер
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