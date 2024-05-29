Десять стран разрешили Киеву использовать их оружие для ударов по РФ

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В украинских СМИ появилась новость о том, что десять западных стран готовы разрешить Украине наносить удары их оружием по территории РФ. Об этом пишет издание «Лига. Новости».
В десятку стран вошли Латвия, Великобритания, Нидерланды, Польша, Литва, Финляндия, Франция, Швеция, Чехия и Эстония. В подтверждение этого, издание пересказало заявления представителей этих стран. Отмечается, что Америка не разрешает использовать свое оружие для атак по территории РФ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что Российские военные наносят удары по ВСУ у Старомайорского и Урожайного. Читайте об этом подробнее в нашем материале.
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что Российские военные наносят удары по ВСУ у Старомайорского и Урожайного. Читайте об этом подробнее в нашем материале.
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Дарья Осипова