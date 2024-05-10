Стало известно, когда Украина получит первые истребители F-16

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Воздушные силы Украины получат первые американские истребители F-16 Fighting Falcon уже в июне-июле этого года. Об этом сообщает агентство Reuters.
При этом не уточняется, какая именно страна передаст самолёты. О готовности поставить ВСУ технику ранее заявляли Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия.
Ранее депутат Госдумы от Республики Крым, генерал-майор запаса Леонид Ивлев сообщил, что российские самолёты фронтовой авиации намного превосходят обещанные Киеву истребители F-16. По его словам, американские истребители – это хорошая техника, однако российские самолёты имеют более высокие боевые возможности. Читайте об этом подробнее в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова