Нидерланды выделят Украине 138 миллионов евро

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Уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о выделении нового финансового пакета в размере 138 миллионов евро для Украины.
Эти средства предназначены как для ремонта важной энергетической инфраструктуры, так и для гуманитарной помощи, а также для поддержки инициатив по восстановлению страны со стороны бизнеса, пишет РИА Новости.
Он также подчеркнул, что украинское вооруженное ведомство должно оставаться сильным, поскольку восстановление страны невозможно без безопасности. Поэтому Нидерланды будут продолжать предоставлять военную помощь. Рютте отметил, что в настоящее время ведутся переговоры о поставке Украине систем Patriot. В этой связи Нидерланды уже предоставили радар и три пусковые системы.
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Артем Кузьмин