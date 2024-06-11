Нидерланды выделят Украине 138 миллионов евро

Первые 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных активов РФ будут доступны Украине уже в июле текущего года. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в рамках своего выступления на форуме по восстановлению Украины в Берлине.