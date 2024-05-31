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Нидерланды отказались пускать рыбное судно из России под предлогом шпионажа

РБК: Нидерланды не пустили в порт судно РФ из-за подозрений в шпионаже
31 мая 2024, 03:52
Фото: istock / Dikuch

Фото: istock / Dikuch

В Нидерландах отказались пускать российский корабль в свой порт из-за подозрений в шпионаже. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на сообщение от АСРФ.
Инцидент произошел 16 мая в порту Эмсхавен. Отмечается, что судно, принадлежащее компании «Арктик Шиппинг», отказались пускать, невзирая на наличие всей необходимой документации, соответствующей требованиям Евросоюза.

Рыбаков попросили использовать другие пути доставки, однако другие порты Нидерландов и Германии отказались пускать судно.



Ранее Нидерланды предложили партнёрам собрать ПВО Patriot по деталям и отправить Киеву. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Раскрыты подробности о службе в ВСУ убитой разведчиками жительницы ЛНР
Убитая разведчиками в 2023 году в ЛНР девушка служила в ВСУ гранатометчицей
31 мая 2024, 04:06

Фото: istock / Prostock-Studio

Похищенная и убитая двумя российскими военнослужащими в ЛНР Валентина Давронова ранее служила в ВСУ на должности помощника гранатометчика. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на особенный источник.
«Убитая служила в ВСУ как минимум с 2018 и до 2022 года, часть времени в 53-й отдельной механизированной бригаде на должности стрелок — помощник гранатометчика», — сообщил источник.
Убийство произошло в 2023 году: обвиняемые отдыхали в луганском кафе, где между одним из них и Давроновой, с которой у него ранее были интимные отношения, произошел конфликт.

Чтобы девушка не рассказала об их связи жене, мужчина похитил её и привёз в пункт временной дислокации. Там украинку завели в солдатскую баню, где нанесли около 20 ножевых ранений. В попытке скрыть преступление, тело вывезли и подорвали гранатой.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил на 5 июня первое слушание

В социальных сетях также есть информации, что Давронова сдалась в плен в 2022 году. На фото девушка в форме Вооруженных сил Украины с сослуживцем.



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Нидерланды отказались пускать рыбное судно из России под предлогом шпионажа

Школа в российском регионе обрушилась перед ЕГЭ

Из Большого Головинского пруда в Москве дети вытащили тело женщины

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Школа в российском регионе обрушилась перед ЕГЭ
В Приморском крае часть сельской школы обрушилась перед ЕГЭ
30 мая 2024, 21:16

Фото: iStock/Roman Novitskii

В Приморском крае частично обрушилась сельская школа перед проведением ЕГЭ.
Местные жители сообщили, что в школе, построенной в 1943 году, около 18:30 по местному времени (11:30 мск) обрушились отдельно стоящие здание актового зала и пищеблока, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Несколько дней назад в этом здании прошел выпускной начальной школы, а с 3 июня там должны были питаться дети из пришкольного лагеря.

31 мая в аварийном здании, признанном таким ещё в 2010 году, должен был пройти ЕГЭ по математике. Новую школу планировали построить к концу этого года, однако на стройплощадке пока что только котлован. Несмотря на жалобы директора, здание было признано пригодным для обучения.

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Полиция начала поиски похитителей владельца картины за миллион рублей
В Москве полиция ищет свидетелей похищения владельца картины почти за 1 млн руб.
30 мая 2024, 20:34

Фото: istock / Dzurag

В Москве полиция разыскивает свидетелей похищения владельца картины стоимостью почти один миллион рублей или более ста тысяч долларов США.
Весной 2003 года был похищен мужчина, владелец картины размером около 20 на 40 см, пишет «Лента.ру» со ссылкой на источник в МВД.

Пострадавший проживал в арендованной квартире в столице и отправился на такси в Подмосковье для встречи с потенциальным покупателем. Однако его похитили, а картину забрали из квартиры.

Главное управление уголовного розыска МВД России сейчас ведет расследование в отношении членов банды, занимавшихся похищениями людей в Москве и Московской области с 1997 по 2003 год.

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Из Большого Головинского пруда в Москве дети вытащили тело женщины
30 мая 2024, 18:16

Фото: istockphoto/Петр Ткаченко

Посиневшее тело женщины нашли и вытащили дети из Большого Головинского пруда в Москве. Это произошло в районе 3-го Лихачёвского переулка неподалёку от лодочной станции.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, на вид утонувшей около 45 лет. Прямо сейчас на место выехали представители экстренных служб и правоохранители. Личность погибшей, как и все обстоятельства произошедшего, ещё предстоит выяснить. Страшно, что на месте трагедии первыми оказались дети.

К сожалению, случаи с утонувшими людьми в Москве в последнее время не редкость. Несколько дней назад тело ребёнка обнаружили в реке Чурилиха на юго-востоке столицы. Несчастный случай произошёл в парке района Кузьминки. В начале мая женщина утонула в Нижнем Царицынском пруду на юге Москвы.

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СК опубликовал видео с подозреваемым в убийстве работницы трапезной подмосковного храма
Подозреваемый в убийстве работницы храма в Подмосковье признал свою вину
30 мая 2024, 17:30

Фото: istockphoto/tiero

Бездомный, подозреваемый в убийстве работницы трапезной при храме Петра и Павла в Сергиевом Посаде признал свою вину. Это произошло в разговоре с сотрудницей управления Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.
Видео с задержанным Следком опубликовал в своём официальном телеграм-канале. На кадрах видно, как подозреваемого ведут в следственный отдел и приводят к следователю. На вопрос сотрудницы СК, знает ли мужчина, за что его задержали, он просто отвечает: «Да, я убил».

30 мая подозреваемый напал на сотрудницу трапезной при храме и нанёс ей 13 ножевых ранений. Женщина не выжила. Известно, что мужчине 55 лет, более 20 из них он состоял на учёте у психиатра. При храме Петра и Павла работает его мать. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».





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Убийца звезды «Дома-2» вышел из колонии по УДО и поджег стриптиз-бар в центре Петербурга
Убийцу экс-участника «Дома-2» задержали за поджог стриптиз-бара в Петербурге
30 мая 2024, 15:29

Фото: istockphoto/Diy1

Юрий Жидков, задержанный за поджог стриптиз-бара на улице Рубинштейна, отсидел срок за расправу над участником телепроекта «Дом-2» Андреем Кадетовым. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что он заподозрил Кадетова в изнасиловании своей бывшей подруги. Подкараулил его возле дома и нанес 14 ножевых ударов. Кадетов скончался. Жидков получил 11 лет колонии. В 2019-м вышел на свободу по УДО.

По данным канала, в 2023 году Жидков с другом открыл стриптиз-бар. Деловой партнер превратил заведение в притон с наркотиками и сексом. Из-за этого у них произошел конфликт, последствием которого стал поджог бара. Пожар произошел 27 мая. Огонь уничтожил часть подсобки и коридор заведения. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Жидкову грозит до 5 лет лишения свободы.

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В Самаре два подростка едва не сгорели заживо после удара током
30 мая 2024, 15:27

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Двое из трёх парней, получивших мощнейший удар током в результате контакта с линией электропередачи, находятся в реанимационном отделении больницы имени Середавина в Самаре. У одного из них 85% ожогов тела, у другого — 45%.
Ребята возвращались с рыбалки и решили просто пошалить, передаёт телеграм-канал SHOT. Один из них подпрыгнул и задел удочкой за провода. В результате школьники получили мощный разряд, на кадрах видеозаписи можно увидеть, как во все стороны разлетаются искры, а одного из мальчиков просто отбрасывает в сторону.

По словам соучеников, которые вместе с пострадавшими перешли в этом году в девятый класс, пацаны растут в нормальных семьях, они хорошие друзья, а происшедшее — просто результат глупой шалости. Третий мальчик, который не пострадал, а просто отлетел в сторону, рассказал, что они не ожидали ничего подобного.

Подросток, получивший 85% ожогов тела, сейчас пришёл в сознание. По словам медиков, у него повреждены либо задеты 43% органов. Учителя школы, где учатся мальчики, и их одноклассники собирают деньги на их лечение.





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В Одессе мужчина порезал ножом жену и ребенка, а после покончил с собой
30 мая 2024, 14:29

Фото: iStock/Motortion

В Одессе мужчина порезал ножом свою жену и 8-летнего ребёнка. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».
Сообщается, что после этого он совершил самоубийство. У женщины диагностировали ранение шеи, а у ребенка — спины. Они госпитализированы.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью 26-летний парень пришел к своей бывшей в квартиру на Хорошевском шоссе на севере Москвы и застал её с новым возлюбленным. Он схватился за нож и убил мужчину. После этого парень выбежал на улицу. Там он продолжил конфликт с девушкой и несколько раз ранил ее. На место приехали полицейские, но парень оказал им сопротивление. Он ударил ножом в плечо одного из сотрудников, а после попытался скрыться. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Астрахани преподаватель колледжа домогался студентов
30 мая 2024, 13:02

Фото: istockphoto/Dzurag

В астраханском колледже педагог, преподававший физику, домогался двух первокурсников, обещая им хорошие оценки. Обоим юношам ещё не исполнилось 18 лет.
Преподаватель пытался принудить студентов к действиям сексуального характера, передаёт «РЕН ТВ». Он гладил их, говорил скабрезности, прикасался к интимным местам, обещая поставить им высокие оценки, если они «будут послушными».

Первокурсники не оценили такой повышенной педагогической опеки и написали заявление в полицию. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело. Преподаватель уже признался в противоправных действиях и написал явку с повинной. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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