Нидерланды отказались пускать рыбное судно из России под предлогом шпионажа

Фото: istock / Dikuch
В Нидерландах отказались пускать российский корабль в свой порт из-за подозрений в шпионаже. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на сообщение от АСРФ.
Инцидент произошел 16 мая в порту Эмсхавен. Отмечается, что судно, принадлежащее компании «Арктик Шиппинг», отказались пускать, невзирая на наличие всей необходимой документации, соответствующей требованиям Евросоюза.
Рыбаков попросили использовать другие пути доставки, однако другие порты Нидерландов и Германии отказались пускать судно.
Ранее Нидерланды предложили партнёрам собрать ПВО Patriot по деталям и отправить Киеву. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Правительство Словении приняло решение о признании независимости Палестины
Сенатор Бондарев усомнился в необходимости выстраивать диалог с Зеленским
Reuters: Макрон убедил Трюдо разрешить Airbus покупать российский титан
Рыбаков попросили использовать другие пути доставки, однако другие порты Нидерландов и Германии отказались пускать судно.
Ранее Нидерланды предложили партнёрам собрать ПВО Patriot по деталям и отправить Киеву. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Правительство Словении приняло решение о признании независимости Палестины
Сенатор Бондарев усомнился в необходимости выстраивать диалог с Зеленским
Reuters: Макрон убедил Трюдо разрешить Airbus покупать российский титан
Алина Юрчак