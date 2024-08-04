Украина получила лишь 10 из 76 обещанных истребителей F-16

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Украина в конце июля получила первые десять из 79 обещанных США истребителей F-16. Об этом пишет журнал Economist.
Ранее, 31 июля, агентство Bloomberg сообщало о прибытии на Украину первой партии американских истребителей F-16 от стран НАТО. Позднее газета Telegraph написала, что украинские лётчики совершили первые вылеты на истребителях, которые использовались в качестве ПВО.
Отмечается, что эта поставка была осуществлена через год после того, как администрация президента США Джо Байдена дала разрешение европейским союзниками Украины на отправку F-16.
Предположительно, к концу этого года в распоряжении ВСУ будут уже 20 таких истребителей. Оставшаяся часть прибудет несколькими партиями в 2025 году.
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Отмечается, что эта поставка была осуществлена через год после того, как администрация президента США Джо Байдена дала разрешение европейским союзниками Украины на отправку F-16.
Предположительно, к концу этого года в распоряжении ВСУ будут уже 20 таких истребителей. Оставшаяся часть прибудет несколькими партиями в 2025 году.
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Анастасия Чинкова