Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение французского коллеги Эммануэля Макрона о перемирии с Россией.
Об этом глава киевского режима в интервью для французского агентства AFP.
Свой отказ Зеленский объяснил так — «перемирие могло бы пойти на руку врагу».
Летние Олимпийские игры 2024 года (официальное название — XXXIII Летние Олимпийские игры) — 33-е по счёту летние Олимпийские игры, которые планируется провести с 26 июля по 11 августа 2024 года во французской столице Париже.
Ранее сообщалось, что за период наступления в Харьковской области ВС РФ освободили больше территорий, чем занял Киев при проведении разрекламированного контрнаступления минувшим летом.
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Свой отказ Зеленский объяснил так — «перемирие могло бы пойти на руку врагу».
Летние Олимпийские игры 2024 года (официальное название — XXXIII Летние Олимпийские игры) — 33-е по счёту летние Олимпийские игры, которые планируется провести с 26 июля по 11 августа 2024 года во французской столице Париже.
Ранее сообщалось, что за период наступления в Харьковской области ВС РФ освободили больше территорий, чем занял Киев при проведении разрекламированного контрнаступления минувшим летом.
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Евгения Парфентьева