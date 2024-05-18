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Итальянский наёмник Бенджамин Джорджо Галли воевал на стороне ВСУ под флагом «Правого сектора»*, соответствующую информацию удалось обнаружить РИА Новости в социальных сетях агентства.
Как пишет агентство, после смерти Галии все вспоминают его как исключительно хорошего человека и патриота. Однако, никто не упоминает, что итальянец воевал под флагом организации «Правый сектор»*, исповедующей фашистскую идеологию.
Так, на фотографиях в социальных сетях он изображён с шевроном экстремистского сообщается. При этом на страницах отца Галли фотографии с символикой «Правый сектор»* соседствуют с фото, на которых семья исповедует иудаизм.
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Евгения Парфентьева