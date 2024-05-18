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Итальянский наёмник воевал на Украине в составе экстремистского сообщества

Итальянский наёмник Галли воевал на Украине под флагом «Правого сектора»*
18 мая 2024, 09:44
Фото: iStock/YakubovAlim

Фото: iStock/YakubovAlim

Итальянский наёмник Бенджамин Джорджо Галли воевал на стороне ВСУ под флагом «Правого сектора»*, соответствующую информацию удалось обнаружить РИА Новости в социальных сетях агентства.


Как пишет агентство, после смерти Галии все вспоминают его как исключительно хорошего человека и патриота. Однако, никто не упоминает, что итальянец воевал под флагом организации «Правый сектор»*, исповедующей фашистскую идеологию.

Так, на фотографиях в социальных сетях он изображён с шевроном экстремистского сообщается. При этом на страницах отца Галли фотографии с символикой «Правый сектор»* соседствуют с фото, на которых семья исповедует иудаизм.

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*Экстремистская организация, запрещённая на территории РФ
#италия
#наемники
#всу
#сво
ВС РФ захватили трофейную британскую машину FV104 Samaritan
18 мая 2024, 10:19

Фото: iStock/Michele Ursi

Российские военные захватили новый трофейный образец западной техники — эвакуационную машину британского производства FV104 Samaritan, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Британия поставляла эту технику Украине. Всего было выпущено 100 таких машин. Это одна из них, ее можно использовать как редкий коллекционный экспонат, она очень котируется», — рассказал специалист по ремонту автомобильной техники армейского корпуса группировки войск «Восток» с позывным Герман.

Также сообщается, что российские силы вывезли трофейную технику с поля боя в тёмное время суток, а затем доставили её в ремонтную мастерскую. Отмечается, что восстановлению боевой машины было завершено в кратчайшие сроки.

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Итальянский наёмник Галли воевал на Украине под флагом «Правого сектора»*

Пронин: В Полтавской области повреждён объект энергетической инфраструктуры

Tagesschau: Бербок назвала ситуацию для ВСУ под Харьковом весьма драматичной
#великобритания
#сво
#вс рф
#всу
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Пронин: В Полтавской области повреждён объект энергетической инфраструктуры
18 мая 2024, 09:26

Фото: iStock/vadimrysev

В Полтавской области повреждён объект энергетической инфраструктуры, об этом заявил глава военной администрации региона Филипп Пронин в своём Telegram-канале.
«Повреждена энергетическая инфраструктура в одном из районов Полтавщины», — прокомментировал ситуацию Пронин.

Иных подробностей случившегося глава военной администрации не указал.

По информации Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», энергетический объект был поражён российским дроном. Ещё один беспилотник ВС РФ ударил по объектам в центре и на востоке Украины.

В свою очередь компания Укрэнерго сообщила, что минувшей ночью российские беспилотники действительно нанесли удары по двум объектам на территории Украины.

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#украина
#вс рф
#сво
#беспилотник
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Бербок высказалась о значении ситуации под Харьковом для Украины
Tagesschau: Бербок назвала ситуацию для ВСУ под Харьковом весьма драматичной
18 мая 2024, 09:21

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала сложившуюся для украинской армии ситуацию на Харьковском направлении «весьма драматичной». Об этом информирует издание Tagesschau.
Учитывая плачевную ситуацию для ВСУ, Бербок призвала западные государства предоставлять киевскому режиму больше дальнобойного оружия. Примечательно, что украинское командование также признает свое плачевное положение на данном участке фронта.

Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* заявил, что в Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической. Глава ГУР Украины добавил, что Киеву было тяжело найти личный состав для перевода в Харьковскую область.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#всу
#германия
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#спецоперация
#оружие
#вс рф
#харьковская область
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Харьков будет взят без штурма, заявил полковник Тимошенко
18 мая 2024, 09:13

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Российские войска возьмут Харьков без штурма, с таким заявлением выступил отставной полковник Михаил Тимошенко в интервью для издания «Царьград».
По словам Тимошенко, во времена Великой Отечественной войны Харьков не брали штурмом. Военные окружили его, оставив небольшой коридор. Полковник убеждён, что на этот раз ВС РФ применят похожую тактику.

Он также подчеркнул, что большинство бригад Вооружённых сил Украины, которые охраняли оборону Харькова, были переброшены для защиты Киева.

«Из десяти бригад, которые они готовили как резерв, пять бригад бросили на защиту Киева», — в заключении заявил Тимошенко.

Напомним, в последние недели российская армия идёт активное наступление на Харьковском направлении. День за днём освобождаются всё новые населённые пункты.

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#харьков
#вс рф
#всу
#сво
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ВС России ударили по аэродрому в Полтавской области, сообщило подполье
Подполье: ВС России нанесли удары по аэродрому и промзоне в украинском Миргороде
18 мая 2024, 09:01

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что бойцы ВС РФ нанесли удар по аэродрому и промзоне в городе Миргороде Полтавской области. Об этом пишет РИА Новости.
Лебедев уточнил, что взрыв был крайне сильным, его слышали даже на другом конце города. Уточняется, что два взрыва прозвучали в районе аэродрома, где прослеживалась сильная детонация.

По словам Лебедева, в настоящее время проехать в данный район могут только те, кто в нем работает или прописан. Он добавил, что ночью также гремели взрывы в Павлограде Днепропетровской области.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#взрывы
#спецоперация
#вс рф
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#украина
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МО: Минувшей ночь над Крымом сбили украинский БПЛА
18 мая 2024, 08:06

Фото: iStock/rancho_runner

В ночь на 18 мая над Крымом сбили украинский беспилотник, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в российском оборонном ведомстве.

Также сообщается, что беспилотный летательный аппарат был ликвидирован системами противовоздушной обороны РФ над территорией Крымского полуострова.

Напомним, 16 мая украинские беспилотники были сбиты в небе над Калужской и Брянской областями. Об этом сообщали главы регионов Александр Богомаз и Владислав Шапша.

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#крым
#бпла
#всу
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Медведев допустил, что границы санитарной зоны могут пройти по территории Польши
18 мая 2024, 07:38

Фото: сайт Кремля

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что санитарная зона может приблизиться к границам Польши и даже расшириться на ее территорию.
Отмечается, что это произойдет в случае, если Запад отправит дальнобойные ракеты на Украину. Медведев уточнил, что у ракет модели Storm Shadow/SCALP-EG, которые страны Запада поставляют киевскому режиму, дальность удара составляет не менее 550 километров.

Ранее сообщалось, что Украина из-за продвижения российских войск в Харьковской области требует от США разрешения на нанесение ударов по территории России американским оружием. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российский генерал объяснил необходимость взятия Харькова
Генерал Бижев: России необходим Харькова как центр оборонной промышленности
18 мая 2024, 06:39

Фото: iStock/Andrey Orekhov

России необходимо взять Харьков под контроль, потому что в городе находится один из крупнейших центров украинской оборонной промышленности, заявил генерал-лейтенант Российской армии Айтеч Бижев в интервью изданию «Ридус».
«Взяв Харьков, российская армия получит ключ ко многим стратегическим объектам. Ведь это крупный административный и промышленный центр, и здесь сосредоточена крупная оборонная промышленность», - пояснил Бижев.

Генерал напомнил, что в советское время в Харькове была танковая ремонтная мастерская и академия, которая выпускала инженеров войск противовоздушной обороны.

Ранее автор американского журнала Foreign Policy заявил, что ситуация на Украине в ходе специальной военной операции (СВО) стала более опасной. Сложившаяся ситуация подталкивает США к большему риску, включая отмену Вашингтоном запрета на нанесение ударов американским оружием по территории России.

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#всу
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#украина
#вс рф
#россия
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Жители Харьковской области интересуются, как получить паспорт РФ – Водолацкий
18 мая 2024, 05:50

Фото: iStock/Mukhina1

Жители Харьковской области, частично освобожденной от контроля Вооруженных сил Украины (ВСУ), ищут способы получения российского паспорта. Они понимают, что мирная жизнь для них уже наступила, поэтому они узнают об этом, передает РИА Новости слова координатора по межпарламентским связям с парламентом Луганской Народной Республики (ЛНР), депутата Госдумы Виктора Водолацкого.
«Освободили населенный пункт, а на следующий день уже люди уже ищут командира, спрашивая, как им получить российский паспорт. Уже нужно заниматься будущим своей земли, своей территории, своих родных и близких», – объяснил депутат.

Водолацкий рассказал, что жители региона довольны продвижением российской армии, а бойцы встречаются с населением и принимают благодарности. Люди хотят иметь возможность обеспечить себя продовольствием на зиму, поскольку военные действия мешают урожаю.

«Люди живут реальной жизнью, люди хотят в Харьковской области мира, спокойствия», — подчеркнул парламентарий.

Ранее сообщалось, что поражения украинских войск под Харьковом обострили политическую ситуацию в стране. Высказывалось предположение, что неудача украинских сил в регионе подтолкнет Киев к мирным переговорам.

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