ВС РФ захватили трофейную британскую машину FV104 Samaritan

Жители Харьковской области, частично освобожденной от контроля Вооруженных сил Украины (ВСУ), ищут способы получения российского паспорта. Они понимают, что мирная жизнь для них уже наступила, поэтому они узнают об этом, передает РИА Новости слова координатора по межпарламентским связям с парламентом Луганской Народной Республики (ЛНР), депутата Госдумы Виктора Водолацкого.