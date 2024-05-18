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Российские военные захватили новый трофейный образец западной техники — эвакуационную машину британского производства FV104 Samaritan, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Британия поставляла эту технику Украине. Всего было выпущено 100 таких машин. Это одна из них, ее можно использовать как редкий коллекционный экспонат, она очень котируется», — рассказал специалист по ремонту автомобильной техники армейского корпуса группировки войск «Восток» с позывным Герман.
Также сообщается, что российские силы вывезли трофейную технику с поля боя в тёмное время суток, а затем доставили её в ремонтную мастерскую. Отмечается, что восстановлению боевой машины было завершено в кратчайшие сроки.
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