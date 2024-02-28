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Французский наемник, принимающий участие в боевых действиях на стороне ВСУ, с позывным «Адам» заявил, что практически невозможно противостоять российским беспилотникам в зоне спецоперации. Его слова передает Europe 1.
«Украинским солдатам приходится иметь дело с роем беспилотников, пролетающих над головой. В таких случаях, честно говоря, мало что можно сделать», — рассказал «Адам».
По его словам, в армии Украины приходится все делать самостоятельно. Даже в случае ранения никто не поможет. Нужно уметь рассчитывать только на собственные силы и выживать в одиночку.
«Никто не будет тебя искать», — заключил французский наемник.
Ранее dikGAZETE писала, что иностранные наемники массово покидают Украину после активных ударов российской армии по ВСУ.В статье говорится, что западные наемнические компании уже начинают сворачивать поддержку киевского режима, поскольку смогли принести своим владельцам только трупы, а не флаги победы.
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Элина Позднякова