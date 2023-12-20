Канадские наёмники признали, что Украина проигрывает в конфликте

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Канадские наёмники признали, что Украина постепенно проигрывает в конфликте. Они добавили, что не понимают, зачем находятся в этой стране, пишет Globe and Mail.
«Российские пехотинцы продолжают идти вперед. Россия похожа на персонажа видеоигры, который постоянно возрождается», — цитирует издание слова одного из военных.
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Диана Аванесян