Нижегородскую область атаковали беспилотники

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На нефтебазе в Кстово Нижегородской области начался пожар после атаки беспилотников на регион. Об этом сообщает Baza.
«Предварительно, дроны упали в районе нефтебазы в Кстово. Очевидцы сообщают о пожаре», — пишут в telegram-канале.
Также местные жители сообщают о взрывах. Официальной информации о происшествии пока нет.
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