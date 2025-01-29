МЧС: в Татарстане объявлена опасность атаки беспилотников

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В республике Татарстан объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщает региональная служба МЧС.
«Внимание! Республика Татарстан! Опасность атаки беспилотными воздушными судами. Будьте бдительны», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее «Радио 1» сообщало об атаке украинских беспилотников на российские регионы в ночь на 28 января. Дроны были сбиты в республике Крым. а также в Брянской и Белгородской областях.
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