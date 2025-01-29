Офис Зеленского раскритиковал приостановку финансирования от США

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В офисе Владимира Зеленского выступили с критикой приостановки финансирования Украины со стороны Агентства США по международному развитию (USAID). Как написала в своем telegram-канале замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук, данное решение «не может не смущать».
«Это неожиданная и неприятная новость и для власти, и для общественного сектора», — поделилась Верещук.
По словам представителя офиса Зеленского, в скором времени украинская сторона начнет переговоры с США о скорейшем возобновлении финансирования. Напомним, что 24 января госсекретарь США Марк Рубио распорядился о прекращении любой финансовой поддержки Украины на 90 дней. Один из чиновников американского правительства высказался: «Госдепартамент буквально взорвал все программы иностранной помощи».
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