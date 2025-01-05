Новое наступление ВСУ в Курской области: первые итоги, сводка от военкоров, ситуация сейчас

Фото: iStock/Nzpn
Вооруженные силы Украины осуществили новую попытку контратаки, направив штурмовую группу к хутору Бердин в Большесолдатском районе Курской области. Атака началась примерно в 9 утра в воскресенье. Украинские войска использовали два танка, машину разграждения и двенадцать боевых бронированных машин (ББМ) с десантом, стремясь остановить продвижение российских сил в этом направлении. Что происходит в курском приграничье в настоящее время расскажет «Радио 1».
Новое наступление ВСУ в Курской области 5 января
По информации Минобороны России, российские войска успешно отразили две контратаки штурмовых групп украинской армии в Курской области, сохранив свои позиции. Ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной.
В ходе наступления подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям четырех механизированных и стольких же десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также бригаде морской пехоты и соединениям территориальной обороны. Противник был отброшен из районов 15 населенных пунктов, среди которых Дарьино, Леонидово, Малая Локня и Суджа. Потери украинских войск в Курской области достигли почти 50 тысяч военнослужащих.
Потери ВСУ в Курской области
С момента вторжения в Курскую область украинские силы понесли значительные потери — почти 50 тысяч (49 010) военнослужащих. Кроме того, противник лишился 73 танков, 209 боевых машин пехоты, 153 бронетранспортеров, 1461 ББР, 340 артиллерийских орудий и 44 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая 13 Himars и 6 MLRS.
Фото: iStock/zabelin
Обстановка в Курской области сейчас
Военный блогер Юрий Подоляка сообщил в своем телеграм-канале, что ВС РФ отбили атаку ВСУ и осуществили попытки контратак. Противник сумел занять большую часть Черкасского Поречного и с утра пытался пробиться к Бердину.
Он также рассказал о выдвижении частей противника в район Дарьино и на сопредельной территории Сумской области. Противник также атакует в районе Леонидово, направляясь к Новоивановке, но пока использует лишь небольшие силы, что похоже на разведку боем.
Военный волонтер Роман Алехин опроверг слухи о том, что ВСУ якобы смогли занять хутор Бердин у Суджи. Он уточнил, что хутор и направление Большого Солдатского удерживают группы спецназа «Ахмат», находящиеся под командованием генерал-лейтенанта Апти Алаудинова. Алехин подчеркнул, что эти бойцы не позволили противнику прорваться к Курску в августе и не дадут им достичь цели сейчас. Он также отметил, что противник начал активно использовать квадроциклы и багги после высадки десанта, а на Большесолдатском направлении стали вводить в бой танки.
Читайте также:
Солдат ВСУ высмеял упавшего товарища, после чего наступил на мину
Украинский беспилотник попытался атаковать Нововоронежскую АЭС
Ещё две украинские ракеты сбиты над Курской областью
Анастасия Хохлова