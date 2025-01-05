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Украинский беспилотник попытался атаковать Нововоронежскую АЭС. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в районе часа ночи беспилотник ВСУ был сбит российской системой ПВО в Воронежской области. Выяснилось, что его целью была Нововоронежская АЭС.
В результате предотвращённой атаки дрона никто не пострадал, также не зафиксировано разрушений инфраструктуры станции и близлежащих населённых пунктов.
Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщило, что российские войска стремительно продвигаются вперёд в зоне СВО, что говорит о скором взятии под контроль всей территории ДНР и ЛНР.
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В результате предотвращённой атаки дрона никто не пострадал, также не зафиксировано разрушений инфраструктуры станции и близлежащих населённых пунктов.
Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщило, что российские войска стремительно продвигаются вперёд в зоне СВО, что говорит о скором взятии под контроль всей территории ДНР и ЛНР.
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Анастасия Чинкова