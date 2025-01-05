Ещё две украинские ракеты сбиты над Курской областью

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Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ещё две украинские ракеты в небе над Курской областью. Об этом сообщил оперативный штаб регионального правительства в своём Telegram-канале.
В сообщении выражена благодарность операторам систем ПВО, которые успешно стравляются с целями.
Ранее в этот день в оперштабе Курской области уже сообщали об одной сбитой ракете ВСУ в приграничном районе региона.
В воскресенье 5 января украинские войска предприняли попытку совершения нового наступления на Курском направлении. Однако, по сообщениям Минобороны, они были встречены бойцами группировки «Север», которые успешно отражают атаки. В настоящее время бои на этом направлении продолжаются.
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Ранее в этот день в оперштабе Курской области уже сообщали об одной сбитой ракете ВСУ в приграничном районе региона.
В воскресенье 5 января украинские войска предприняли попытку совершения нового наступления на Курском направлении. Однако, по сообщениям Минобороны, они были встречены бойцами группировки «Север», которые успешно отражают атаки. В настоящее время бои на этом направлении продолжаются.
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Анастасия Чинкова